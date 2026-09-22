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Инвестор должен гарантировать деньги: НБУ предлагает изменить правила восстановления страховщиков

Фондовый рынок
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Инвестиции
Инвестиции
Национальный банк хочет, чтобы финансовая поддержка страховщика со стороны инвестора была не только прописана в плане восстановления, но и подтверждена отдельным документом.
Регулятор предлагает ввести обязательное гарантийное письмо от инвестора, в котором тот будет подтверждать готовность предоставить денежные средства, их источник и сроки финансирования.

Когда страховщикам понадобится гарантийное письмо

Гарантийное письмо должно стать неотъемлемой частью плана возобновления деятельности или плана финансирования страховщика, если предусмотренные в нем меры будут осуществляться за счет средств инвесторов.
Национальный банк предлагает внести соответствующие изменения в Положение о порядке подготовки и обновления плана непрерывной деятельности, плана возобновления деятельности и плана финансирования страховщика.
Документ будет необходим, если план предусматривает:
  • увеличение уставного капитала страховщика;
  • выкуп активов, которые не включаются в приемлемые активы для расчета регулятивного капитала;
  • привлечение денежных средств в форме субординированного долга.

Что должен подтвердить инвестор

В гарантийном письме инвестор будет подтверждать намерение обеспечить финансирование в определенном планом объеме и сроках. Также он должен указать источники денег и подтвердить возможность документально подтвердить их происхождение по запросу НБУ, если такое требование установлено нормативными актами регулятора.
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Кроме того, инвестор возьмет на себя обязательство предоставить необходимые документы для согласования плана и осуществления мер по восстановлению финансового состояния страховщика.

Какую информацию будет содержать документ

НБУ также предлагает утвердить отдельную форму гарантийного письма.
В ней будет предусматриваться информация об инвесторе — юридическом или физическом лице, а также его статус страховщика. В частности, будет отмечена доля в уставном капитале, количество акций или размер участия.
Отдельно в документе будут указаны общая сумма обязательств инвестора по предусмотренным планом мероприятиям и конечная дата перечисления средств или проведения последнего транша.
Инвестор также должен обязаться предпринять все зависимые от него меры для приведения деятельности страховщика в соответствие с законодательством и выполнения предусмотренных планом мероприятий в определенных объемах и сроках.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииНБУСтрахование
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