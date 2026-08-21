Как «дойти» до зрелого инвестирования, чтобы не терять свои деньги — ICU Сегодня 13:20 — Фондовый рынок

Инвестирование

Как «дойти» до зрелого инвестирования, чтобы в итоге обходить эти проблемы? Именно об этом в ходе своего выступления в рамках онлайн-конференции Invest Fest рассказал управляющий активами в группе ICU Владислав Свистунов.

Первое, с чего начал спикер, — пример фонда, в который инвесторы вкладывали деньги в сектор искусственного интеллекта, поскольку считали, что ИИ «победит всех» и такая инвестиция надежна на 100 процентов.

В результате фонд привлек 45 млрд долларов. Впрочем, в конце концов он потерпел крах, потеряв за неделю 80% стоимости — 35 млрд долларов. По словам Свистунова, это произошло из-за того, что инвесторы не учитывали риски и не осознавали возможных последствий таких вложений, а следовательно, не могли четко объяснить, почему именно инвестируют свои средства.

Поэтому, по словам управляющего активами группы ICU, каждый инвестор должен задать себе вопрос: можем ли мы несколькими предложениями объяснить сущность собственных инвестиционных решений?

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«Нет лучшей или идеальной инвестиции, которая подошла бы всем, поэтому не стоит привязываться к какому-либо инструменту. Все индивидуально: нужно делать выводы и выходить из инвестиции, если она не оправдала ожиданий», — отметил Свистунов.

Как отметил эксперт, инвестирование должно начинаться с обучения и подготовки, а лучшая подготовка — практика.

В этом контексте специалист отдельно остановился на ОВГЗ. По его словам, это один из самых простых финансовых инструментов, позволяющий сформировать базу для оценки других инвестиционных возможностей. Рынок ОВГЗ — один из самых крупных финансовых рынков в мире: общий объем вложений в него составляет 161 трлн долларов. Этот показатель превышает объем рынка акций.

Свистунов также привел пример инвестирования в ОВГЗ через ICU Fix, где, по его словам, инвестор может выйти из инвестиции в любой момент без потерь на спреде или комиссиях, получая фиксированную доходность.

Источник: ICU

В ОВГЗ, как отметил спикер, денежные потоки четко определены: инвестор заранее знает, когда, в каком объеме и какие именно выплаты получит. В то же время Свистунов привел примеры других инвестиционных инструментов — недвижимости, акций и криптовалюты — риски и прогнозируемость которых, по его мнению, существенно отличаются.

В частности, относительно недвижимости эксперт отметил, что этот вид инвестиций характеризуется некоторой неопределенностью. В частности, сложно заранее спрогнозировать ее стоимость на второй и третий годы: она имеет определенные ориентиры, однако не четко фиксирована.

Также трудно определить будущую цену продажи недвижимости, поскольку, по словам Свистунова, в нынешних условиях спрогнозировать ее рыночную стоимость — особо сложная задача.

Источник: ICU

Что касается акций, а особенно криптовалюты, то здесь, по мнению спикера, ситуация еще сложнее.

«В акциях нет периодичности, и редко они имеют фиксированные дивиденды. Поэтому здесь нет существенных и гарантированных платежей, которые мы получим. Есть только конечная цена и, соответственно, еще больше неопределенность. Причем эту конечную цену гораздо сложнее спрогнозировать, чем цену недвижимости», — сказал Свистунов.

Он также добавил, что при оценке акций инвестору фактически нужно спрогнозировать два параметра: как рынок будет воспринимать эту акцию через несколько лет и какими будут фактические ожидания по поводу будущих доходов компании.

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Насчет криптовалюты специалист был лаконичен, отметив, что этот сектор характеризуется еще более высоким уровнем неопределенности, а его будущую динамику сложно прогнозировать.

Подытоживая, Свистунов подчеркнул, что основой оценки любой инвестиции является анализ денежных потоков и формирование базовых вопросов: насколько эти денежные потоки определены и прогнозируемы, а также насколько четко можно спрогнозировать будущую цену актива.

В заключение он привел пример негосударственных пенсионных фондов и их регулирование, продемонстрировав, как эти два компонента могут сочетаться на практике.

В частности, эксперт продемонстрировал, как работает НПФ на примере их продукта «Династия». По его словам, благодаря сэкономленным налогам доходность в долларовом эквиваленте составила +58%. В то же время, если бы аналогичные суммы в тот же период инвестировались в S&P 500, результат составлял бы +5% по итогам семи месяцев.

Источник: ICU

«Зрелые инвестиции формируются на пересечении двух стихий — базовое понимание своей инвестиции и как ее посчитать и понимание регуляторного поля и законодательства, чтобы не подвергнуть себя рискам и по максимуму воспользоваться возможностями, которые нам предоставляют», — отметил Свистунов.

Справка от Finance.ua:

ICU — независимая инвестиционная группа, которая предоставляет брокерские, депозитарные услуги, услуги по управлению активами и частным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями.

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