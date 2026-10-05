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Nike готовит увольнение работников из-за падения продаж

Фондовый рынок
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На внебиржевых торгах акции компании упали на 6,6% до самого низкого уровня с 2013 года
На внебиржевых торгах акции компании упали на 6,6% до самого низкого уровня с 2013 года
Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike объявил о планах сократить штат и предупредил о возможном падении доходов на миллиарды долларов в текущем финансовом году на фоне замедления продаж на рынках от США до Китая.
Об этом сообщает Financial Times.
Корпорация намерена сократить свой штат, который насчитывает 73 000 сотрудников, в рамках новой пятилетней программы сокращения расходов под названием Pace в размере 2,5 млрд долларов.
Точное количество сокращений и подразделения, где они произойдут, в компании не раскрывают. В то же время, Nike откроет новый кампус в городе Бенгалуру в Индии и сократит количество географических дивизионов с четырех до трех.

Финансовые показатели и проблемы бизнеса

На внебиржевых торгах акции компании упали на 6,6% до самого низкого уровня с 2013 года, углубив падение стоимости компании, которая за последний год подешевела более чем вдвое.
Такие результаты обнародованы в момент, когда генеральный директор Эллиотт Гилл подходит к двухлетнему сроку в должности, внедряя стратегию оздоровления бизнеса. Проблемы компании возникли из-за чрезмерной зависимости от классических линеек и потери места на полках розничных магазинов после того, как бренд сделал акцент на прямых продажах потребителям.
В первом финансовом квартале, который завершится в августе:
  • выручка упала на 4% в годовом выражении до 11,2 млрд долларов, что оказалось хуже консенсус-прогноза Visible Alpha;
  • чистая прибыль сократилась на 2% до 712 млн долларов;
  • продажи в Китае упали на 22%, где долю бренда потеснили местные производители, которые ранее шили продукцию для западных брендов;
  • выручка от спортивной одежды упала на двузначную величину в процентах.

Просмотр линейки Jordan и планы в Индии

Слабые результаты также зафиксировал бренд баскетбольной обуви и одежды Jordan, названный в честь звезды NBA. По словам Эллиотта Гилла, компания планирует возвратиться к созданной ею модели дефицита, поскольку рынок был перенасыщен культовыми ретро-товарами.
Глава корпорации описал Индию как важный рынок роста и производственный хаб с высокими возможностями и доступом к талантам. Он отметил, что оптимизация должностей со временем позволит перенаправить инвестиции в критические сферы: инновации в продуктах, сторителинг бренда, связь с потребителями, спорт и рост.
По материалам:
Діло
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