Nike готовит увольнение работников из-за падения продаж

На внебиржевых торгах акции компании упали на 6,6% до самого низкого уровня с 2013 года

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike объявил о планах сократить штат и предупредил о возможном падении доходов на миллиарды долларов в текущем финансовом году на фоне замедления продаж на рынках от США до Китая.

Об этом сообщает Financial Times.

Корпорация намерена сократить свой штат, который насчитывает 73 000 сотрудников, в рамках новой пятилетней программы сокращения расходов под названием Pace в размере 2,5 млрд долларов.

Точное количество сокращений и подразделения, где они произойдут, в компании не раскрывают. В то же время, Nike откроет новый кампус в городе Бенгалуру в Индии и сократит количество географических дивизионов с четырех до трех.

Финансовые показатели и проблемы бизнеса

На внебиржевых торгах акции компании упали на 6,6% до самого низкого уровня с 2013 года, углубив падение стоимости компании, которая за последний год подешевела более чем вдвое.

Такие результаты обнародованы в момент, когда генеральный директор Эллиотт Гилл подходит к двухлетнему сроку в должности, внедряя стратегию оздоровления бизнеса. Проблемы компании возникли из-за чрезмерной зависимости от классических линеек и потери места на полках розничных магазинов после того, как бренд сделал акцент на прямых продажах потребителям.

В первом финансовом квартале, который завершится в августе:

выручка упала на 4% в годовом выражении до 11,2 млрд долларов, что оказалось хуже консенсус-прогноза Visible Alpha;

чистая прибыль сократилась на 2% до 712 млн долларов;

продажи в Китае упали на 22%, где долю бренда потеснили местные производители, которые ранее шили продукцию для западных брендов;

выручка от спортивной одежды упала на двузначную величину в процентах.

Просмотр линейки Jordan и планы в Индии

Слабые результаты также зафиксировал бренд баскетбольной обуви и одежды Jordan, названный в честь звезды NBA. По словам Эллиотта Гилла, компания планирует возвратиться к созданной ею модели дефицита, поскольку рынок был перенасыщен культовыми ретро-товарами.