Ахметов готовит второй иск против россии на 450 миллионов долларов — Finance.ua

Ахметов готовит второй иск против россии на 450 миллионов долларов Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Ахметов готовит второй иск против россии на 450 миллионов долларов

Компания «Укртелеком», принадлежащая Ринату Ахметову, готовится подать иск против россии, требуя компенсировать ущерб почти на полмиллиарда долларов, нанесенный боевыми действиями.

Об этом сообщил директор дирекции стратегии и развития бизнеса «Укртелекома» Игорь Яремчук в интервью SPEKA.

По словам Яремчука, количество абонентов и доход от оптического интернета существенно выросли по сравнению с прошлым годом, однако они значительно ниже запланированных.

Он отметил, что в первом полугодии 2022 доход компании снизился на 6% от запланированных. Также доход коммерческой аренды сократился на 27% по сравнению с довоенным временем.

К убыткам в «Укртелеком» добавили даже миграцию внутри страны и за границу, что привело к оттоку абонентов.

Сейчас сумма ущерба оценивается в 450 млн долларов, однако она не полная, поскольку не учитывает остановку хозяйственной деятельности операционную прибыль (EBITDA), которая на сегодняшний день оценивается в по меньшей мере 14 млн грн в месяц. А темпы подключения к оптическому интернету ниже на 50% от планируемых до полномасштабного вторжения.

Остается непонятная ситуация со зданиями компании, которые сейчас находятся на территории, временно оккупированной россией.

«Например, так называемый „Мир телеком“ использует наши помещения как центры обслуживания в Херсоне и Мелитополе, а в одном из городов Запорожской области местный провайдер при поддержке оккупантов „отжал“ наш офис», — сообщает Яремчук.

Напомним, миллиардер Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против россии относительно компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии россии против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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