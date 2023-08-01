В россии заявили об аресте активов Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ — Finance.ua
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В россии заявили об аресте активов Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ

Фондовый рынок
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В россии заявили об аресте активов Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ
В россии заявили об аресте активов Рината Ахметова по делу о финансировании ВСУ
В россии арестовали активы самого богатого украинца — миллиардера Рината Ахметова, по делу о финансировании ВСУ.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Следственный комитет обратился в Басманный районный суд москвы с ходатайством об аресте активов российской «дочки» «Метинвеста».
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«Метинвест Евразия» принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб», после начала боевых действий в Украине финансовые показатели компании резко упали. Так, по итогам 2022 года ее прибыль снизилась на 74%, убыток составил 1,9 млрд руб.
Оказывается, дело «расследовало» еще с сентября 2020 года Главное следственное управление Следственного комитета.
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«По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (в нее входит, в частности, горно-металлургическая группа „Метинвест“), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, финансировали украинскую армию, а также батальон „Азов“, в том числе и за счет средств, поступающих из россии», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • В июне 2022 года Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против российской федерации. Бизнесмен заявлял о нарушенных правах — из-за уничтоженного бизнеса и украденного россией имущества;
  • в августе 2022 года стало известно, что компания «Укртелеком», владельцем которой является Ринат Ахметов, будет подавать судебные иски к россии с требованием компенсировать ущерб и стоимость разрушенного, поврежденного и утраченного имущества из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину;
  • в апреле 2023 года стало известно, что Ринат Ахметов готов подать иск против россии из-за активов, которые потерял еще в 2014—2017 годах. Иск касается десятков предприятий, в частности Енакиевского металлургического завода, Ровенькиантрацита, Свердловантрацита, учебно-тренировочной базы «Кирша» и Донбасс Арены, в строительство которой было инвестировано более $400 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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