Ахметов запускает проект «Сердце Азовстали» и выделяет 1 млрд грн защитникам Мариуполя — Finance.ua

Ахметов запускает проект «Сердце Азовстали» и выделяет 1 млрд грн защитникам Мариуполя
Футбольный клуб «Шахтер» подписал окончательное соглашение с лондонским «Челси» о переходе украинского футболиста Михаила Мудрика.
Об этом заявил президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов, сообщает его пресс-служба.
«Прежде всего я хочу поблагодарить весь цивилизованный мир за помощь Украине. Благодаря украинской армии, украинскому народу и огромной поддержке всего цивилизованного мира мы сегодня можем говорить об украинском футболе. Только вместе мы победим зло, пришедшее в наш дом», — отметил он.
По словам Ахметова, его мечта — выигрывать европейские трофеи.
«К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас российской федерацией. Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с „Челси“ на „Донбасс Арене“ в украинском Донецке. Мы должны делать все возможное, чтобы приблизить этот день», — отметил он.
Для приближения победы Ахметов принял решение о запуске проекта «Сердце «Азовстали» — для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов с бюджетом в 1 млрд грн.
«Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня чувствуем неизбежность победы Украины. На помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям я выделяю 1 миллиард гривен. Они будут направлены на разные потребности — от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов», — подчеркнул он.
Справка Finance.ua:
- лондонский ФК «Челси» и донецкий ФК «Шахтер» согласовали трансфер 22-летнего украинского футболиста Михаила Мудрика за 100 млн евро;
- проект «Сердце «Азовстали» станет частью милитарной инициативы «Стальной фронт», в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь ВСУ. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова составила 4,3 млрд грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью