В третьем квартале 2026 года украинские предприятия более сдержанно оценивали свое финансово-экономическое состояние и перспективы развития на следующие 12 месяцев. Бизнес ожидает дальнейшего сокращения численности работников, замедления роста продаж и уменьшения инвестиционных расходов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний за третий квартал 2026 года.
Бизнес более пессимистично оценивает финансовое состояние предприятий
В третьем квартале баланс ответов по текущему финансово-экономическому состоянию предприятий составил минус 7,0% против минус 5,1% во втором квартале.
Ухудшились и ожидания финансово-экономического состояния компаний на следующие 12 месяцев. Баланс ответов снизился до минус 4,3% по сравнению с положительными 2,4% в прошлом квартале.
Предприятия ожидают сокращения численности работников
Респонденты ожидали дальнейшего уменьшения количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 6.7% (в I квартале — «минус» 3.3%).
На сокращение персонала были настроены руководители предприятий всех опрошенных видов деятельности, кроме других, больше всего — добывающей промышленности.
Рост продаж замедлится
Участники опроса и далее ожидали увеличения объемов реализации продукции в последующие 12 месяцев, в том числе на внешнем рынке, хотя и существенно более низкими темпами: балансы ответов — 4.0% и 2.0% (во ІІ квартале — 18.4% и 17.0% соответственно).
Рост объемов реализации продукции на внутреннем рынке ожидали представители большинства видов экономической деятельности, кроме добывающей промышленности и строительства, больше всего — энерго- и водоснабжения.
На увеличение объемов реализации продукции на внешнем рынке больше всего были настроены предприятия строительства.
Инвестиционные расходы будут расти медленнее
Респонденты продолжили ожидать роста уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 10.4% (во ІІ квартале — 15.5%).
Одновременно участники опроса сохранили положительные оценки будущих инвестиционных расходов на строительные работы: баланс ответов — 0.5% (во ІІ квартале — 2.1%).
Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, продолжили ожидать роста их объемов в следующие 12 месяцев, хотя и более низкими темпами: баланс ответов — 7.8% (во ІІ квартале — 8.9%).
Самые высокие ожидания, как и в предыдущих опросах, были у предприятий энерго- и водоснабжения. Доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планировали привлекать иностранные инвестиции, выросла до 21,4% с 20,3% в предварительном опросе.
Спрос на кредиты несколько снизился
Участники опроса ослабили свои оценки относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время: баланс ответов составил 32.6% по сравнению с 35.3% во ІІ квартале.
В то же время доля респондентов, планировавших брать банковские кредиты, почти не изменилась: 35.6% по сравнению с 36.0% в предыдущем опросе.
Что сдерживает привлечение банковских кредитов
Выросла доля предприятий, которые планировали привлекать кредиты в национальной валюте — 86.9% (во ІІ квартале — 80.8%).
Высокие ставки и наличие других источников финансирования и в дальнейшем больше всего влияют на принятие решения об отложении привлечения кредитов — 45.5% и 42.0% соответственно. Влияние фактора «слишком сложная процедура оформления документов» ослабло на 1.9 п. п. — до 21.5%.
Доля компаний, планировавших привлекать средства за рубежом, составила 7.9% по сравнению с 6.5% в предварительном опросе.
Респонденты улучшили оценки жесткости условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов составил 11.6% (в предыдущем опросе — 13.9%).
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что компании ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг, а также неблагоприятного финансово-экономического развития собственных предприятий. Инфляционные ожидания почти не изменились, в то время как прогнозируемый курс доллара и евро несколько вырос.