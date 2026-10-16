В третьем квартале 2026 года украинские предприятия более сдержанно оценивали свое финансово-экономическое состояние и перспективы развития на следующие 12 месяцев. Бизнес ожидает дальнейшего сокращения численности работников, замедления роста продаж и уменьшения инвестиционных расходов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний за третий квартал 2026 года.

Бизнес более пессимистично оценивает финансовое состояние предприятий

В третьем квартале баланс ответов по текущему финансово-экономическому состоянию предприятий составил минус 7,0% против минус 5,1% во втором квартале.

Ухудшились и ожидания финансово-экономического состояния компаний на следующие 12 месяцев. Баланс ответов снизился до минус 4,3% по сравнению с положительными 2,4% в прошлом квартале.

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Наиболее сдержанные оценки перспектив деятельности имели руководители предприятий добывающей промышленности, торговли, транспорта и связи.

По размеру предприятий менее оптимистичными были малые и крупные компании.

По направлению деятельности сдержанные оценки преобладали среди всех предприятий, кроме осуществляющих только экспортные операции.

Предприятия ожидают сокращения численности работников

Респонденты ожидали дальнейшего уменьшения количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 6.7% (в I квартале — «минус» 3.3%).

На сокращение персонала были настроены руководители предприятий всех опрошенных видов деятельности, кроме других, больше всего — добывающей промышленности.

Рост продаж замедлится

Участники опроса и далее ожидали увеличения объемов реализации продукции в последующие 12 месяцев, в том числе на внешнем рынке, хотя и существенно более низкими темпами: балансы ответов — 4.0% и 2.0% (во ІІ квартале — 18.4% и 17.0% соответственно).

Рост объемов реализации продукции на внутреннем рынке ожидали представители большинства видов экономической деятельности, кроме добывающей промышленности и строительства, больше всего — энерго- и водоснабжения.

На увеличение объемов реализации продукции на внешнем рынке больше всего были настроены предприятия строительства.

Инвестиционные расходы будут расти медленнее

Респонденты продолжили ожидать роста уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 10.4% (во ІІ квартале — 15.5%).

Одновременно участники опроса сохранили положительные оценки будущих инвестиционных расходов на строительные работы: баланс ответов — 0.5% (во ІІ квартале — 2.1%).

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Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, продолжили ожидать роста их объемов в следующие 12 месяцев, хотя и более низкими темпами: баланс ответов — 7.8% (во ІІ квартале — 8.9%).

Самые высокие ожидания, как и в предыдущих опросах, были у предприятий энерго- и водоснабжения. Доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планировали привлекать иностранные инвестиции, выросла до 21,4% с 20,3% в предварительном опросе.

Спрос на кредиты несколько снизился

Участники опроса ослабили свои оценки относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время: баланс ответов составил 32.6% по сравнению с 35.3% во ІІ квартале.

В то же время доля респондентов, планировавших брать банковские кредиты , почти не изменилась: 35.6% по сравнению с 36.0% в предыдущем опросе.

Что сдерживает привлечение банковских кредитов

Выросла доля предприятий, которые планировали привлекать кредиты в национальной валюте — 86.9% (во ІІ квартале — 80.8%).

Высокие ставки и наличие других источников финансирования и в дальнейшем больше всего влияют на принятие решения об отложении привлечения кредитов — 45.5% и 42.0% соответственно. Влияние фактора «слишком сложная процедура оформления документов» ослабло на 1.9 п. п. — до 21.5%.

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Доля компаний, планировавших привлекать средства за рубежом, составила 7.9% по сравнению с 6.5% в предварительном опросе.

Респонденты улучшили оценки жесткости условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов составил 11.6% (в предыдущем опросе — 13.9%).