0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес планирует сокращать работников и меньше инвестировать в развитие — результаты опроса

Фондовый рынок
18
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Бизнес более пессимистично оценивает финансовое состояние предприятий
Бизнес более пессимистично оценивает финансовое состояние предприятий
В третьем квартале 2026 года украинские предприятия более сдержанно оценивали свое финансово-экономическое состояние и перспективы развития на следующие 12 месяцев. Бизнес ожидает дальнейшего сокращения численности работников, замедления роста продаж и уменьшения инвестиционных расходов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний за третий квартал 2026 года.

Бизнес более пессимистично оценивает финансовое состояние предприятий

В третьем квартале баланс ответов по текущему финансово-экономическому состоянию предприятий составил минус 7,0% против минус 5,1% во втором квартале.
Ухудшились и ожидания финансово-экономического состояния компаний на следующие 12 месяцев. Баланс ответов снизился до минус 4,3% по сравнению с положительными 2,4% в прошлом квартале.
Читайте также
Наиболее сдержанные оценки перспектив деятельности имели руководители предприятий добывающей промышленности, торговли, транспорта и связи.
По размеру предприятий менее оптимистичными были малые и крупные компании.
По направлению деятельности сдержанные оценки преобладали среди всех предприятий, кроме осуществляющих только экспортные операции.
Место для вашей рекламы

Предприятия ожидают сокращения численности работников

Респонденты ожидали дальнейшего уменьшения количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 6.7% (в I квартале — «минус» 3.3%).
На сокращение персонала были настроены руководители предприятий всех опрошенных видов деятельности, кроме других, больше всего — добывающей промышленности.
Бизнес планирует сокращать работников и меньше инвестировать в развитие — результаты опроса

Рост продаж замедлится

Участники опроса и далее ожидали увеличения объемов реализации продукции в последующие 12 месяцев, в том числе на внешнем рынке, хотя и существенно более низкими темпами: балансы ответов — 4.0% и 2.0% (во ІІ квартале — 18.4% и 17.0% соответственно).
Рост объемов реализации продукции на внутреннем рынке ожидали представители большинства видов экономической деятельности, кроме добывающей промышленности и строительства, больше всего — энерго- и водоснабжения.
На увеличение объемов реализации продукции на внешнем рынке больше всего были настроены предприятия строительства.

Инвестиционные расходы будут расти медленнее

Респонденты продолжили ожидать роста уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 10.4% (во ІІ квартале — 15.5%).
Одновременно участники опроса сохранили положительные оценки будущих инвестиционных расходов на строительные работы: баланс ответов — 0.5% (во ІІ квартале — 2.1%).
Читайте также
Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, продолжили ожидать роста их объемов в следующие 12 месяцев, хотя и более низкими темпами: баланс ответов — 7.8% (во ІІ квартале — 8.9%).
Самые высокие ожидания, как и в предыдущих опросах, были у предприятий энерго- и водоснабжения. Доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планировали привлекать иностранные инвестиции, выросла до 21,4% с 20,3% в предварительном опросе.

Спрос на кредиты несколько снизился

Участники опроса ослабили свои оценки относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время: баланс ответов составил 32.6% по сравнению с 35.3% во ІІ квартале.
В то же время доля респондентов, планировавших брать банковские кредиты, почти не изменилась: 35.6% по сравнению с 36.0% в предыдущем опросе.

Что сдерживает привлечение банковских кредитов

Выросла доля предприятий, которые планировали привлекать кредиты в национальной валюте — 86.9% (во ІІ квартале — 80.8%).
Высокие ставки и наличие других источников финансирования и в дальнейшем больше всего влияют на принятие решения об отложении привлечения кредитов — 45.5% и 42.0% соответственно. Влияние фактора «слишком сложная процедура оформления документов» ослабло на 1.9 п. п. — до 21.5%.
Читайте также
Доля компаний, планировавших привлекать средства за рубежом, составила 7.9% по сравнению с 6.5% в предварительном опросе.
Респонденты улучшили оценки жесткости условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов составил 11.6% (в предыдущем опросе — 13.9%).
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что компании ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг, а также неблагоприятного финансово-экономического развития собственных предприятий. Инфляционные ожидания почти не изменились, в то время как прогнозируемый курс доллара и евро несколько вырос.
По материалам:
Finance.ua
БизнесИнвестицииКредиты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems