«Сырное королевство» прекращает работу магазинов

Сеть магазинов «Сырное королевство», специализирующаяся на продаже сыров из разных стран мира, сообщила о закрытии.

«13 лет мы служили вам и делились лучшими вкусами. К сожалению, мы вынуждены остановить работу магазинов», — сообщается на сайте сети.

Почему сеть закрывается

Закрытие связано с комплексом критических вызовов, вызванных полномасштабной войной.

Утрата активов: За время войны сеть потеряла около 60% своих магазинов. Часть точек в прифронтовых регионах пришлось закрыть из-за ситуации безопасности.

Уничтожение головного офиса: В июне 2025 года в результате российской атаки беспилотниками был полностью уничтожен головной офис компании в Киеве. Вместе со зданием сгорели серверы, базы данных и документация, что затруднило работу и заставило вести процессы вручную.