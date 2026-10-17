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Samsung стала самой прибыльной компанией в мире

Фондовый рынок
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Samsung
Samsung
Южнокорейская компания Samsung Electronics сообщила о рекордных предварительных финансовых результатах за третий квартал 2026 года. Операционная прибыль достигла $80,1 млрд, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет рост на 782,5%. В квартальном измерении показатель увеличился на 20%.
Об этом сообщает Bloomberg.

Почему прибыль Samsung стремительно выросла

Результат Samsung также превысил квартальные показатели каждой из компаний «Великолепной семерки» — ведущих технологических корпораций мира. Для сравнения, Nvidia получила $63,7 млрд, Alphabet — $40,8 млрд, а Microsoft — $40,6 млрд.
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Главным фактором финансового роста стал цикл повышенного спроса на чипы памяти, связанный с расширением инфраструктуры искусственного интеллекта.
Увеличение инвестиций в ИИ стимулирует спрос на компоненты для серверов и центров обработки данных, что способствует росту цен на память и прибыльности ее производителей.
По оценкам представителей отрасли, в четвертом квартале операционная прибыль Samsung может вырасти до $85 млрд.
В таком случае по итогам всего 2026 года показатель достигнет примерно $275 млрд, что вывело бы компанию на первое место в мире по годовой операционной прибыли среди частных компаний.
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В то же время, не все направления бизнеса Samsung продемонстрировали положительные результаты.
По предварительным оценкам, подразделение Device Experience, отвечающее за конечные устройства и потребительскую электронику, могло понести убытки на уровне около $1,5 млрд.
Полные финансовые результаты Samsung Electronics за третий квартал должны показать, насколько устойчивы темпы роста компании на фоне стремительного развития инфраструктуры искусственного интеллекта и повышенного спроса на полупроводники.
По материалам:
Корреспондент.net
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