0 800 307 555
Ваза за 3,99 доллара в секонд-хенде оказалась 1200-летним сокровищем майя (фото)

Ваза за 3,99 доллара в секонд-хенде оказалась 1200-летним сокровищем майя (фото)
Ваза за 3,99 доллара в секонд-хенде оказалась 1200-летним сокровищем майя (фото)
Обычная поездка женщины в Мехико раскрыла правду о находке стоимостью 3,99 доллара в секонд-хенде и положила начало международной репатриации, пишет indiandefencereview.

Как это было

Анна Ли Дозьер заплатила около 4 долларов в секонд-хенде в Мэриленде. Керамический сосуд простоял на полке в ее доме примерно 5 лет. Эксперты теперь подтвердили, что это настоящий артефакт майя, датируемый между 200 и 800 годами нашей эры, и он направляется обратно в Мексику.

История

Женщина заметила вазу в секонд-хенде в штате Мэриленд. Она стояла на полке с распродажами возле кассы. Дизайн привлек ее внимание. Она рассказала, что ваза выглядела старой, но не древней, возможно, 20 или 30-летней, и она предположила, что кто-то привез ее из отпуска. Она привезла ее домой как небольшое напоминание о стране, которая была для нее важной.
Ваза за 3,99 доллара в секонд-хенде оказалась 1200-летним сокровищем майя (фото)
А когда эта женщина была в командировке в Мехико и прошлась Национальным музеем антропологии, несколько ваз майя, представленных на выставке, ошеломили ее. Они выглядели очень знакомыми.
«Некоторые вещи, на которые я смотрела, походили на то, что было у меня дома на полке», — сказала она. Она обратилась к сотрудникам музея, чтобы спросить, как человек может проверить подлинность подобного предмета.
Сотрудники музея посоветовали ей связаться с посольством Мексики по возвращении в США. Дозье прислал фотографии и точные измерения должностным лицам посольства. Государственный институт антропологии и истории рассмотрел заявку. Потом пришло электронное письмо: «Поздравляем — она настоящая, и мы хотели бы ее вернуть».

О вазе

Этот сосуд — церемониальная урна классического периода цивилизации майя. Эта эпоха, которая длилась примерно с 200 по 800 год нашей эры, знаменует собой то, что историки считают пиком культурного и политического влияния майя по всей Мезоамерике. Керамические изделия часто служили для ритуальных действий, включая похоронные жертвы и церемониальное использование элитой.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
По материалам:
Finance.ua
