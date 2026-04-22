Открыли один из самых длинных пешеходных мостов мира: где находится (фото, видео)

Самый длинный и самый высокий мост в Финляндии недавно открылся в Хельсинки, и автомобили не смогут им пользоваться.
Об этом пишет Евроньюс.

Характеристика

Мост Круунувуоренсилта, соединяющий Коркеасаари и Круунувуоренранта, имеет протяженность 1191 метр и открыт исключительно для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.
Благодаря новому мосту, Круунувуоренранта теперь находится всего в пяти с половиной километрах от центра города, сократив расстояние с 11 километров.
«Мост Круунувуоренсилта — новая, уникальная и восхитительная достопримечательность Хельсинки», — сказал Даниэль Сазонов, мэр Хельсинки.
«Зрелище, которое будет привлекать посетителей вблизи и издали. Новый мост меняет наше восприятие Хельсинки. Он совершенно по-новому соединяет районы Круунувуоренранта и Лааясало с центральной частью города».
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
