Ирландия будет платить украинцам за возвращение на родину Сегодня 18:21 — Мир

В Ирландии инициируют изменения поддержки украинцев, прибывших в страну после полномасштабного российского вторжения. В частности, беженцам будут оказывать финансовую помощь для добровольного возвращения на родину, а также постепенно отменят часть социальных программ.

Об этом заявил ирландский министр миграции Колм Брофи, пишет The Times.

Какие изменения ждут украинских беженцев в Ирландии

С начала войны в феврале 2022 года более 125 тыс. украинцев получили временную защиту в Ирландии.

В настоящее время лица, ищущие убежища, могут получить финансовую помощь до 2500 евро на человека или до 10 000 евро на семью для возвращения в страну происхождения.

Также правительство планирует постепенно сворачивать государственную поддержку примерно для 16 тысяч украинцев, прибывших в Ирландию в начале полномасштабной войны.

Ожидается, что программа возвращения будет реализована в ближайшие 12 месяцев.

Как пишет издание, власти страны обсуждают отмену Директивы о временной защите или альтернативные варианты, которые ограничат поддержку украинских беженцев, оставив ее исключительно для лиц из наиболее пострадавших регионов Украины.

Также предусмотрено уменьшение выплат для граждан Ирландии, которые предоставляют жилье украинцам: с €600 до €400, а затем их планируют отменить вообще.

Finance.ua уже писал , что в 2026 году за границей находятся 5,6 млн украинских беженцев, имеющих разные мотивации, жизненные обстоятельства и планы на возвращение. Самый высокий уровень желания вернуться в Украину среди беженцев, покинувших страну из-за боевых действий, а самый низкий — среди молодых людей.

