0 800 307 555
ру
Канада изменила правила пребывания беженцев из Украины

Мир
590
Канадский флаг
Канада продолжает поддержку украинцев, выехавших из-за войны. Для тех, кто воспользовался экстренной программой CUAET, продлили сроки легализации пребывания, в частности, дедлайн для подачи заявлений на продление разрешений на работу перенесли до 31 марта 2027 года.
Об этом сообщила министр иммиграции Канады Лена Метледж Диаб.

Дополнительное время для оформления документов

Как говорится в правительственном сообщении, прибывшие по программе Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) украинцы получили еще один год для подачи заявлений на продление разрешения на работу. Само разрешение можно продлить максимум на три года.

Кто может воспользоваться

Новые условия распространяются на украинцев и членов их семей, которые:
  • прибыли в Канаду не позднее 31 марта 2024 года;
  • или получили разрешение на въезд и фактически въехали в страну до 31 декабря 2024 года.

Временный характер программы

В канадском правительстве отмечают, что эти послабления носят временный характер, как и сама программа CUAET. Прием новых заявок завершился еще 31 марта 2024 года.
Программа позволяет украинцам оставаться в безопасности и работать в Канаде, но в то же время предполагает, что значительная часть из них в будущем вернется в Украину.
«Пока идет война россии против Украины, Канада продолжает поддерживать перемещенных украинцев через программу CUAET, в том числе благодаря этому продолжению. Программа позволяет этой группе людей работать и вносить вклад в канадскую экономику, пока они находятся здесь», — отметила Лена Метледж Диаб.
Что такое программа CUAET

CUAET был запущен в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения. Это специальный механизм экстренного въезда для украинцев, который предполагал:
  • получение многократной визы;
  • открытое временное разрешение на работу;
  • возможность находиться в Канаде до трех лет с приоритетным рассмотрением документов;
  • право легально работать, обучаться и воспользоваться социальной поддержкой.

Дополнительные возможности для украинцев

Со временем Канада ввела и другие инструменты поддержки. В частности, в 2023 году украинцы с родственниками в стране получили возможность подаваться на постоянное место жительства.
Кроме того, недавно упростили правила продления пребывания для тех, кто уже подал документы на ПМЖ и ожидает решения.
По материалам:
Обозреватель
КанадаУкраинцы в КанадеМигрантыМиграция
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems