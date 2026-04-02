Канада изменила правила пребывания беженцев из Украины 02.04.2026, 20:21 — Мир

Канада продолжает поддержку украинцев, выехавших из-за войны. Для тех, кто воспользовался экстренной программой CUAET, продлили сроки легализации пребывания, в частности, дедлайн для подачи заявлений на продление разрешений на работу перенесли до 31 марта 2027 года.

Об этом сообщила министр иммиграции Канады Лена Метледж Диаб.

Дополнительное время для оформления документов

Как говорится в правительственном сообщении, прибывшие по программе Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) украинцы получили еще один год для подачи заявлений на продление разрешения на работу. Само разрешение можно продлить максимум на три года.

Кто может воспользоваться

Новые условия распространяются на украинцев и членов их семей, которые:

прибыли в Канаду не позднее 31 марта 2024 года;

или получили разрешение на въезд и фактически въехали в страну до 31 декабря 2024 года.

Временный характер программы

В канадском правительстве отмечают, что эти послабления носят временный характер, как и сама программа CUAET. Прием новых заявок завершился еще 31 марта 2024 года.

Программа позволяет украинцам оставаться в безопасности и работать в Канаде, но в то же время предполагает, что значительная часть из них в будущем вернется в Украину.

«Пока идет война россии против Украины, Канада продолжает поддерживать перемещенных украинцев через программу CUAET, в том числе благодаря этому продолжению. Программа позволяет этой группе людей работать и вносить вклад в канадскую экономику, пока они находятся здесь», — отметила Лена Метледж Диаб.

Что такое программа CUAET

CUAET был запущен в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения. Это специальный механизм экстренного въезда для украинцев, который предполагал:

получение многократной визы;

открытое временное разрешение на работу;

возможность находиться в Канаде до трех лет с приоритетным рассмотрением документов;

право легально работать, обучаться и воспользоваться социальной поддержкой.

Дополнительные возможности для украинцев

Со временем Канада ввела и другие инструменты поддержки. В частности, в 2023 году украинцы с родственниками в стране получили возможность подаваться на постоянное место жительства.

Кроме того, недавно упростили правила продления пребывания для тех, кто уже подал документы на ПМЖ и ожидает решения.

