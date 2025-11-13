0 800 307 555
ру
Канада почти вдвое уменьшает квоту на визы для иностранцев

Мир
58
Федеральное правительство Канады планирует в следующем году значительно уменьшить квоту виз для временно проживающих в стране иностранцев.
Об этом пишет CBC News со ссылкой на новый миграционный план Канады.

Новые цели иммиграционной политики

Согласно бюджету, обнародованному во вторник, в 2026 году Канада примет 385 тысяч временных жителей, это на 43% меньше, чем предполагалось на 2025 год. В 2027 и 2028 годах ожидается еще меньший показатель — 370 тысяч человек в год. Это примерно на четверть меньше, чем предполагалось в предыдущем иммиграционном плане, устанавливавшем цель более 516 тысяч временных резидентов.
Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань объяснил, что правительство стремится вернуть иммиграцию к «более устойчивым уровням».
По данным правительства, в текущем году количество временных иностранных работников сократилось вдвое по сравнению с 2024 годом, а количество международных студентов на 60%. Также на треть уменьшилось количество заявлений на убежище.
Несмотря на это, правительство планирует ежегодно предоставлять статус постоянного жителя 380 тысяч иммигрантов, что соответствует прошлогоднему плану.
Фокус на экономической выгоде

Канада намерена сосредоточиться на экономических потребностях при формировании иммиграционной политики.
Правительство планирует увеличить долю экономических мигрантов среди постоянных жителей с 59 до 64% ​​в течение следующих трех лет.
В прошлом году уровень безработицы среди новых иммигрантов составил 11,1%, что вдвое больше, чем у граждан Канады, рожденных в стране. По данным Статистического управления Канады, иммигранты чаще работают не по специальности, чем местные работники.
На прошлой неделе правительство объявило о выделении 97 миллионов долларов на ускорение процедуры признания иностранных дипломов. В бюджете также предусмотрена единоразовая мера для быстрого предоставления постоянного статуса 33 тысячам обладателей разрешений на работу в течение двух лет.
Кроме того, предусмотрена единоразовая мера по ускоренному предоставлению статуса постоянного проживания 33 тысячам обладателей рабочих виз и запуск новой программы для обладателей американских виз H-1B, в частности в сфере технологий.
Правительство предусмотрело 1,7 миллиарда долларов в течение 13 лет для привлечения высококвалифицированных международных исследователей в канадские университеты. Денежные средства пойдут на гранты, исследовательское оборудование и поддержку научных программ.
Также планируется единоразовая мера для ускоренного предоставления статуса постоянного жителя лицам, уже получившим одобрение на убежище.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
