Великобритания ужесточает иммиграционные правила — Finance.ua

Великобритания ужесточает иммиграционные правила
Правительство Великобритании объявило об изменениях в иммиграционной политике, которые призваны снизить уровень чистой миграции. Ключевые нововведения предполагают повышение языковых требований для мигрантов, усложнение процедуры получения постоянного проживания и ограничение иностранного найма в секторе ухода.
Об этом пишет Bloomberg.
Согласно новым правилам, автоматическое право на поселение или гражданство после пяти лет проживания в Великобритании будет отменено. Мигранты смогут претендовать на постоянное проживание только после 10 лет пребывания в стране — и только при «реальном и длительном вкладе в экономику и общество».
Правительство также планирует усилить проверки на знание английского языка — требования будут действовать на всех этапах иммиграционного процесса, включая работу, обучение и воссоединение семей.
«Поселение в Британии должно быть привилегией, а не автоматическим правом», — подчеркнул премьер-министр Кир Стармер. По его словам, новая система будет отдавать предпочтение тем, кто действительно способствует росту экономики и общественному развитию страны.
Отдельно будет прекращен зарубежный наем работников сферы ухода. В то же время иностранцам, уже работающим в Британии в этом секторе, разрешат продлить разрешение на пребывание, сменить работодателя и подать заявку на постоянное проживание. Вместо внешнего найма правительство намерено инвестировать в подготовку местных кадров.
Несмотря на это, в правительстве отметили, что врачи, инженеры, специалисты по ІТ и искусственному интеллекту смогут воспользоваться ускоренными процедурами для переезда и работы в Британии.
Министр внутренних дел Еветт Купер подчеркнула, что речь идет о «фундаментальном изменении подхода» — с усиленной привязкой иммиграции к реальным потребностям в навыках и обучении внутри страны. В частности, правительство планирует снизить количество низкоквалифицированных виз на 50 тысяч уже в следующем году.
Новое законодательство предусматривает также:
- обязательное знание английского языка для всех взрослых иждивенцев мигрантов;
- возможность оставаться в стране для иностранных студентов после учебы;
- увеличение количества депортаций иностранных преступников.
Напомним, что чистая миграция в Великобританию за 12 месяцев до июня 2024 составила 728 тыс. человек, что хоть и меньше рекордных 906 тыс. годом ранее, но все же значительно превышает показатели предыдущего десятилетия (200−300 тыс.).
Справка Finance.ua:
- Британия вводит новое требование для европейских туристов относительно получения электронного разрешения на поездки. Со 2 апреля европейские туристы, планирующие поездки в Британию, должны будут заранее приобрести электронное разрешение, поскольку правительство Великобритании следует за другими странами, стремясь укрепить безопасность иммиграции путем проверки лиц до того, как они пересекут границы страны;
- Великобритания — страна с высокими требованиями к заемщикам. Необходимо иметь визу, позволяющую длительное пребывание, подтверждение стабильного дохода и безупречную кредитную историю в Великобритании. К тому же первоначальный взнос должен составлять не менее 25% стоимости недвижимости;
- туристы, которые будут въезжать в Великобританию без визы, с 2025 года должны будут платить сбор в размере 10 фунтов стерлингов.
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