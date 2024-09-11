З 2025 року за в’їзд до Великої Британії прийдеться платити — Finance.ua

З 2025 року за в’їзд до Великої Британії прийдеться платити Вчора 12:20 — Особисті фінанси

З 2025 року за в’їзд до Великої Британії прийдеться платити

Туристи, які в’їжджатимуть до Великої Британії без візи, з 2025 року повинні будуть сплачувати збір розміром 10 фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє CNN.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що нові правила передбачають розширення системи електронної авторизації подорожей (ETA), яка спочатку була запроваджена для громадян Катару, а тепер на всіх інших мандрівників, зокрема і громадян Європейського Союзу.

Хто повинен буде сплачувати збір

Збір стосуватиметься всіх відвідувачів, разом з немовлятами та дітьми, які не мають візи або дозволу на проживання, роботу чи навчання у Великій Британії.

Нині громадяни Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів вже зобов’язані подавати заявку на ETA перед в’їздом до Великої Британії.

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У листопаді ця вимога буде поширена на більшість інших країн, включно з США, але без європейців. До весни програма буде розширена на громадян Європейського Союзу.

Нові правила не поширюватимуться на громадян Ірландії.

«Вперше ми матимемо повне розуміння тих, хто подорожує до Великої Британії», — заявила Купер.

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Схеми безвізового режиму не є нововведенням. Система електронної авторизації подорожей ESTA у Сполучених Штатах, яка зараз коштує 21 долар і діє протягом двох років, була запроваджена ще у 2009 році.

Нагадаємо, британський міністр закордонних справ Девід Кемерон пообіцяв , що Велика Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися «стільки, скільки буде потрібно».

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