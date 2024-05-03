Велика Британія виділятиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки щороку — глава МЗС Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Велика Британія виділятиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки щороку — глава МЗС

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон пообіцяв, що Велика Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися «стільки, скільки буде потрібно».

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Reuters під час неоголошеного візиту до Києва.

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Заява Кемерона є найбільшою обіцянкою підтримки Великої Британії з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

«Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто спустошили все, що могли, з точки зору надання обладнання», — сказав він.

Британський дипломат також привітав ухвалення Конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги на суму 61 млрд доларів для України.

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«Це надзвичайно важливо, і не лише з точки зору зброї, яку він принесе, але й з точки зору морального духу, який він принесе людям тут, в Україні», — сказав міністр.

Кемерон не відповів прямо на запитання, як він ставиться до можливого переобрання лідера республіканців Дональда Трампа на посаду президента США.

«Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом — ми будемо працювати з тим, хто буде», — сказав Кемерон.

Довідка Finance.ua:

22 квітня Велика Британія анонсувала виділення найбільшого пакета військової допомоги для України на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 617 млн доларів). Зокрема, у ньому передбачено боєприпаси, ракети, дрони та ППО;

постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд під час засідання Постійної ради організації у Відні заявив, що Велика Британія виділить майже 150 млн фунтів стерлінгів на підсилення українського енергетичного сектору;

Велика Британія готова використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, з використанням заморожених активів рф як гарантії, для допомоги Україні, на тій підставі, що росія буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни;



Економічна Правда За матеріалами:

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