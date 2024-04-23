Велика Британія анонсувала виділення Україні найбільшого в історії пакету військової допомоги — Finance.ua

Велика Британія анонсувала виділення Україні найбільшого в історії пакету військової допомоги Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Велика Британія анонсувала виділення Україні найбільшого в історії пакету військової допомоги

Велика Британія анонсувала виділення найбільшого пакета військової допомоги для України на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 617 млн доларів). Зокрема, у ньому передбачено боєприпаси, ракети, дрони та ППО.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

«Очікується, що він (прем'єр-міністр країни Ріші Сунак. — Ред.) оголосить про виділення Україні 500 мільйонів фунтів стерлінгів і найбільшу в історії поставку життєво важливих боєприпасів, включаючи близько 400 транспортних засобів, 1600 боєприпасів і 4 мільйони патронів», — зазначили у відомстві, акцентуючи, що про це повідомить Ріші Сунак під час зустрічі з польським колегою Дональдом Туском сьогодні, 23 квітня.

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Додаткове фінансування у розмірі понад 617 млн доларів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Що містить пакет військової допомоги Україні:

60 човнів, зокрема, рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;

понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;

понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;

майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

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«Збройні Сили України продовжують мужньо воювати, але потребують нашої підтримки, і потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе гарантувати, що Україна матиме все необхідне для боротьби з росією», — підкреслив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Водночас Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс додав, що «цей рекордний пакет військової допомоги дасть Президенту Володимиру Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати путіна та відновити мир і стабільність у Європі».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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