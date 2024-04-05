Литва спрямувала на військову допомогу Україні майже 1,5% свого ВВП — Finance.ua
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Литва спрямувала на військову допомогу Україні майже 1,5% свого ВВП

Казна та Політика
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Литва спрямувала на військову допомогу Україні майже 1,5% свого ВВП
Литва спрямувала на військову допомогу Україні майже 1,5% свого ВВП
Майже півтора відсотка національного ВВП Литва спрямувала на допомогу Україні, що є сумою, співмірною з оборонними бюджетами в деяких країнах світу.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з Прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте за підсумками двосторонньої зустрічі.
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«Майже півтора відсотка національного ВВП Литва спрямувала на допомогу Україні. Це насправді відсоток, співмірний з деякими оборонними бюджетами в деяких країнах світу. Це величезна сума», — зазначив очільник українського уряду.
Шмигаль відзначив, що Україна надзвичайно цінує всю ту допомогу, яку надає Литва, зокрема військово-технічну — боєприпаси, снаряди, набої, а також рішення Литви виділити 30 мільйонів євро в рамках реалізації чеської ініціативи, «яка критично важлива сьогодні для стабілізації ситуації на полі бою».
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Водночас Шмигаль висловив слова вдячності Литві за лідерство в коаліції з гуманітарного і бойового розмінування, за приєднання до ІТ-коаліції, співпрацю на рівні оборонних індустрій, зокрема щодо збільшення виробництва дронів для потреб ЗСУ, за участь у відбудові України, зокрема Київської області та міста Миколаєва.
За матеріалами:
Укрінформ
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