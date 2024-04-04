Литва передасть Україні обладнання для відновлення та ремонту теплоелектростанцій — Finance.ua

Литва передасть Україні обладнання для відновлення та ремонту теплоелектростанцій Сьогодні 10:14 — Енергетика

Литва передасть Україні обладнання для відновлення та ремонту теплоелектростанцій

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом. Ключова тема розмови — допомога українському енергосектору.

Очільник Міненерго ознайомив колегу з наслідками останніх російських атак на український енергосектор.

«У порівнянні з минулим роком ворог змінив тактику, і нинішні атаки мають для нас значно складніші наслідки. Дуже серйозних пошкоджень зазнала теплова генерація, ворог системно атакує підстанції, а також об'єкти гідрогенерації», — розповів Герман Галущенко.

Дайнюс Крейвіс наголосив, що Литва готова підтримати Україну і передати устаткування, що допоможе провести відновлювальні та ремонтні роботи.

Сторони домовилися, що незабаром Литву відвідає група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів. Під час візиту українські фахівці відвідають низку литовських енергетичних об'єктів для верифікації обладнання, яке згодом буде передано українському енергетичному сектору. Зокрема йдеться про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики, яка втратила через атаку ворога значний обсяг саме теплової генерації.

«Ми дякуємо Литві за цю підтримку. Ваша допомога має дуже важливе значення для нас. Ми вже отримали від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн», — підкреслив міністр.

Водночас Дайнюс Крейвіс зазначив, що Литва розглядає можливість передачі ще одного потужного автотрансформатора.

Під час зустрічі Герман Галущенко наголосив, що для проходження наступної зими критично важливо збільшити генеруючі потужності. Особлива увага буде приділятися децентралізації та розподіленій генерації.

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