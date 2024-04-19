Велика Британія інвестує майже 150 мільйонів фунтів у зміцнення українського енергетичного сектору — Finance.ua

Велика Британія інвестує майже 150 мільйонів фунтів у зміцнення українського енергетичного сектору Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Велика Британія інвестує майже 150 мільйонів фунтів у зміцнення українського енергетичного сектору

Постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд під час засідання Постійної ради організації у Відні заявив, що Велика Британія виділить майже 150 млн фунтів стерлінгів на підсилення українського енергетичного сектору.

Про це повідомляє « Укрінформ ».

Він наголосив на тому, що російські атаки не ламають волі українського народу, і підкреслив готовність Великої Британії підтримати Україну в ці складні часи.

«російські атаки вкотре не змогли зламати український дух. І Україна не залишиться наодинці з цими викликами. Велика Британія активізує зусилля на підтримку України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення українського енергетичного сектору», — сказав він.

За його словами, Велика Британія продовжить співпрацювати з партнерами з G7, щоб допомогти Україні відновити, захистити та розвинути свою енергетичну систему.

Британський посол в ОБСЄ також засудив бомбардування українських міст та енергетичної інфраструктури росією, наголошуючи на повному знеціненні окупантами людського життя та міжнародних норм і законів.

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Він підкреслив, що зміцнення підтримки України є необхідним для її самозахисту та витіснення росії з української території, як єдиний шлях до справедливого і тривалого миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на спеціальному засіданні Європейської ради 17 квітня висловив занепокоєння, що після атак на об'єкти теплової електрогенерації росія може почати обстріли інфраструктури атомних станцій.

«росія вже знищила майже всю нашу теплову електрогенерацію. Під ударами терористів — дамби й обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. (…) Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій і мереж розподілу», — сказав президент.

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