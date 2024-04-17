Для Києва оновили графіки відключення світла — Finance.ua

Для Києва оновили графіки відключення світла Сьогодні 12:01 — Енергетика

Для Києва оновили графіки відключення світла

Для Києва розробили нові графіки відключення електроенергії, за якими споживачів розділили на шість груп. У разі нових атак держави-агресора росії на енергоструктуру та підвищеного споживання у Києві можуть запровадити відключення світла.

Про це на брифінгу 16 квітня розповів генеральний директор ДТЕК «Київські електромережі» Денис Бондар.

Бондар зазначив, що опалювальний сезон вдалося пройти без застосування графіків відключень електроенергії, проте після масованих атак агресора ситуація в енергосистемі погіршилася. За його словами, ДТЕК готується до можливих проблем з енергопостачанням.

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«Весняні атаки на енергооб'єкти призвели до критичного стану енергосистеми України. Також ми маємо, що у випадку підвищеного попиту споживання електроенергії з урахуванням тих пошкоджень на мережі, що сьогодні є, то маємо імовірність застосування графіків», — наголосив Бондар.

Але на сьогодні стан енергосистеми стабільний, в Україні енергопостачання надається, сказав гендиректор.

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Бондар пояснив, що за новими графіками споживачів поділили на шість груп, щоб враховувати поточну ситуацію. При цьому залишається незмінними три зони, що демонструють наявність чи відсутність світла.

Біла — світло є;

Темно-сіра — світла немає;

Світло-сіра — можливі відключення.

З графіками можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Довідка Finance.ua:

міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що цілями останніх атак були об'єкти теплової та гідрогенерації, тобто маневрові потужності, а також система передачі електроенергії, а саме автотрансформатори та підстанції;

енергетики компанії «ДТЕК Київські електромережі» до початку опалювального сезону планують відремонтувати 791 підстанцію різної напруги;



у 32 містах України розгорнуть мережу малої та середньої когенерації. Це потрібно для того, щоб забезпечити стабільне теплопостачання для понад мільйона мешканців багатоквартирних будинків та близько тисячі соціальних об'єктів незалежно від планових чи аварійних відключень електроенергії.



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