Чи можливі блекаути і до чого готуватися українцям: відповідь міністра енергетики — Finance.ua
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Чи можливі блекаути і до чого готуватися українцям: відповідь міністра енергетики

Енергетика
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Чи можливі блекаути і до чого готуватися українцям: відповідь міністра енергетики
Чи можливі блекаути і до чого готуватися українцям: відповідь міністра енергетики
росія відновила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Тому українцям потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю телеканалу «Рада».
«Війна триває, й атаки не закінчилися. Відповідно відповідь на це питання лежить в подальших атаках і навіть не сам факт атак, тому що вони відбуваються кожен день та ніч, але з точки зору впливу цих атак на систему», — сказав він.
За його словами, це питання йому досить часто задавали до початку опалювального сезону в минулому році.

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«Мене тоді питали, чи купувати генератори, чи треба павербанки. І я завжди казав, коли міністр каже: „Всі купуємо генератори“, то це трошки лякає. Але насправді я хочу повторитися: „Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися“. І як показує вже зима, ми зробили все і вони не знадобилися. Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-яких сценаріїв», — додав Галущенко.
Нагадаємо, 11 квітня 2024 року російським ударом була знищена Трипільська ТЕС, через що система втратила частину потужності. Поки що в «Укренерго» сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.
Проте енергетики закликають громадян економити електроенергію, особливо у вечірні години — з 19:00 до 22:00.
За матеріалами:
РБК-Україна
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