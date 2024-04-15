У ДТЕК назвали умови для введення графіків відключення світла по всій Україні — Finance.ua
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У ДТЕК назвали умови для введення графіків відключення світла по всій Україні

Енергетика
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У ДТЕК назвали умови для введення графіків відключення світла по всій Україні
У ДТЕК назвали умови для введення графіків відключення світла по всій Україні
Енергетики не відкидають введення погодинних графіків відключення світла в Україні. Є чотири умови, за яких можуть ввести обмеження по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.
Він зазначив, що на українців можуть чекати відключення світла якщо не буде відновлена теплова генерація. Інша складова — це підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні і серпні.
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«По-третє, не буде вистачати обсягу електроенергії, яку ми отримуємо з Європи. І, по-четверте, не буде можливості передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії. Тоді єдиний спосіб збалансувати систему — це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом — погодинними графіками відключення», — пояснив Сахарук.
При цьому він наголосив, що лише за наявності всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.
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Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.
Проте у березні росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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