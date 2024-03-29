Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку під гарантії Японії та Британії — Finance.ua

Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку під гарантії Японії та Британії Сьогодні 16:12

Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку під гарантії Японії та Британії

Україна отримала 1,5 мільярда доларів США позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Фінансування складається з:

984 млн доларів США гарантії Уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine).

516 млн доларів США гарантії Великої Британії.

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1,4 млрд доларів США вже надійшло до загального фонду державного бюджету. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі 99,54 млн доларів США.

Передумовою отримання траншу стало виконання Україною необхідних вісім вимог за програмою, зокрема це гармонізація митного та податкового законодавства України до норм ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель.

Економічна Правда За матеріалами:

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