Японія виділила Україні 230 млн доларів на відновлення агросектору — Finance.ua
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Японія виділила Україні 230 млн доларів на відновлення агросектору

Аграрний ринок
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Японія виділила Україні 230 млн доларів на відновлення агросектору
Японія виділила Україні 230 млн доларів на відновлення агросектору
Кошти в розмірі $230 млн надійшли до державного бюджету України як позика від уряду Японії в рамках проєкту «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)», реалізованого Світовим банком.
Згідно з інформацією Міністерства фінансів, ці кошти було залучено з Цільового фонду для розширення кредитування України (ADVANCE Ukraine).
Сільське господарство, яке стикається з викликами війни, потребує підтримки для збереження продовольчої безпеки. Залучення коштів у рамках проєкту ARISE є важливим кроком для забезпечення фінансування аграрного сектору України.
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Міністр фінансів України, Сергій Марченко, висловив подяку команді Світового банку та уряду Японії за їхню підтримку у цей важливий період.
Метою проєкту ARISE є полегшення доступу сільськогосподарських виробників до фінансування через пільгове кредитування та забезпечення малих господарств доступом до грантів.
Загальний обсяг фінансування проєкту становить $550 млн. З цієї суми $500 млн призначено на фінансування Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» з фокусом на аграрний сектор у 2023−2024 роках. Близько $50 млн передбачено на грантову підтримку малих сільськогосподарських виробників.
За матеріалами:
УНН
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