Обсяг кредитування українських аграріїв у 2024 р досяг 24 млрд грн — Finance.ua

Обсяг кредитування українських аграріїв у 2024 р досяг 24 млрд грн Сьогодні 20:28 — Аграрний ринок

Обсяг кредитування українських аграріїв у 2024 р досяг 24 млрд грн

У перші місяці року 3 850 агрогосподарств отримали 23,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» — 2 017 господарств профінансовано на 8,4 млрд гривень.

Про це повідомляє Мінагроплітики.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська - 9,7 млрд грн виділено для 354 підприємств;

Тернопільська — 1,4 млрд грн для 153;

Кіровоградська — 1,3 млрд грн для 485;

Дніпропетровська — 1,2 млн грн для 279;

Одеська — 1,08 млрд грн для 269;

Харківська — 1,07 млрд грн — для 212;

Вінницька — 1 млрд грн - для 363.

Львівська — 1 млрд грн — для 231.

За програмою «Доступні кредити 5−7-9» найбільше отримали підприємства наступних областей:

Київська — 1 млрд грн для 186 господарств;

Харківська — 941,6 млн грн виділено для 119;

Кіровоградська — 848,3 млн грн для 266;

Вінницька — 796,9 млн грн — для 213;

Одеська — 568,6 млн грн для 146;

Волинська — 494,5 млн гри для 126.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.