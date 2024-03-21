Обсяг кредитування українських аграріїв у 2024 р досяг 24 млрд грн — Finance.ua

Обсяг кредитування українських аграріїв у 2024 р досяг 24 млрд грн
У перші місяці року 3 850 агрогосподарств отримали 23,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» — 2 017 господарств профінансовано на 8,4 млрд гривень.
Про це повідомляє Мінагроплітики.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська - 9,7 млрд грн виділено для 354 підприємств;
- Тернопільська — 1,4 млрд грн для 153;
- Кіровоградська — 1,3 млрд грн для 485;
- Дніпропетровська — 1,2 млн грн для 279;
- Одеська — 1,08 млрд грн для 269;
- Харківська — 1,07 млрд грн — для 212;
- Вінницька — 1 млрд грн - для 363.
- Львівська — 1 млрд грн — для 231.
За програмою «Доступні кредити 5−7-9» найбільше отримали підприємства наступних областей:
- Київська — 1 млрд грн для 186 господарств;
- Харківська — 941,6 млн грн виділено для 119;
- Кіровоградська — 848,3 млн грн для 266;
- Вінницька — 796,9 млн грн — для 213;
- Одеська — 568,6 млн грн для 146;
- Волинська — 494,5 млн гри для 126.
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