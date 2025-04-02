Британія змінила правила перетину кордону для громадян ЄС — Finance.ua

Британія змінила правила перетину кордону для громадян ЄС Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Британія змінила правила перетину кордону для громадян ЄС

Британія запроваджує нову вимогу для європейських туристів щодо отримання електронного дозволу на подорожі.

Про це повідомляє Reuters.

З 2 квітня європейські туристи, які планують поїздки до Британії, повинні будуть заздалегідь придбати електронний дозвіл, оскільки уряд Великої Британії слідує за іншими країнами, прагнучи зміцнити безпеку імміграції шляхом перевірки осіб до того, як вони перетнуть кордони країни.

Система електронного дозволу на подорож (Electronic Travel Authorisation, ETA) передбачає, що всі відвідувачі, яким не потрібна віза для в’їзду до Великої Британії, повинні придбати попередній дозвіл онлайн за вартістю 10 фунтів (12 євро), а з 9 квітня ціна підвищиться до 16 фунтів. Громадяни Ірландії від цього вимогу звільняються.

Ця система була вперше запроваджена для громадян, які не є представниками Європи, в минулому році, зокрема для відвідувачів зі США, Канади та Австралії.

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«Розширення системи ETA на весь світ підкреслює наше прагнення покращувати безпеку за допомогою технологій та інновацій», — сказала міністр міграції Сіма Мальхотра минулого місяця.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило, що подати заявку на ETA буде просто через спеціальний додаток. Для подачі заявки необхідно надати фотографію та біографічні дані, а також відповісти на запитання щодо придатності та кримінального минулого. Після успішної подачі заявки ETA буде електронно пов’язаний з паспортом заявника.

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ETA дозволяє здійснювати кілька поїздок до Великої Британії терміном до шести місяців протягом двох років.

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