Британія змінила правила перетину кордону для громадян ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія змінила правила перетину кордону для громадян ЄС

Особисті фінанси
102
Британія змінила правила перетину кордону для громадян ЄС
Британія змінила правила перетину кордону для громадян ЄС
Британія запроваджує нову вимогу для європейських туристів щодо отримання електронного дозволу на подорожі.
Про це повідомляє Reuters.
З 2 квітня європейські туристи, які планують поїздки до Британії, повинні будуть заздалегідь придбати електронний дозвіл, оскільки уряд Великої Британії слідує за іншими країнами, прагнучи зміцнити безпеку імміграції шляхом перевірки осіб до того, як вони перетнуть кордони країни.

Страхування для виїзду за кордон 🧐

Система електронного дозволу на подорож (Electronic Travel Authorisation, ETA) передбачає, що всі відвідувачі, яким не потрібна віза для в’їзду до Великої Британії, повинні придбати попередній дозвіл онлайн за вартістю 10 фунтів (12 євро), а з 9 квітня ціна підвищиться до 16 фунтів. Громадяни Ірландії від цього вимогу звільняються.
Ця система була вперше запроваджена для громадян, які не є представниками Європи, в минулому році, зокрема для відвідувачів зі США, Канади та Австралії.
Читайте також
«Розширення системи ETA на весь світ підкреслює наше прагнення покращувати безпеку за допомогою технологій та інновацій», — сказала міністр міграції Сіма Мальхотра минулого місяця.
Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило, що подати заявку на ETA буде просто через спеціальний додаток. Для подачі заявки необхідно надати фотографію та біографічні дані, а також відповісти на запитання щодо придатності та кримінального минулого. Після успішної подачі заявки ETA буде електронно пов’язаний з паспортом заявника.
Читайте також
ETA дозволяє здійснювати кілька поїздок до Великої Британії терміном до шести місяців протягом двох років.
Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

👉 Пройти опитування

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems