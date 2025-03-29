В Британии две трети украинских беженцев потеряли работу из-за проблем с визами — Finance.ua

В Британии две трети украинских беженцев потеряли работу из-за проблем с визами Сегодня 13:24 — Мир

В Британии две трети украинских беженцев потеряли работу из-за проблем с визами

В Великобритании ⅔ украинских беженцев потеряли работу из-за проблем с визой.

Об этом сообщили в The Telegraph.

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В феврале государство прекратило принимать заявления на продление виз по программе Homes for Ukraine. И это повлекло за собой ухудшение финансового положения беженцев из Украины.

Согласно данным издания:

41% из них не смогли устроиться на работу или получить повышение из-за неопределенности с иммиграционным статусом;

22% потеряли работу;

24% столкнулись с трудностями при продлении аренды жилья.

В Великобритании проживает около 220 тыс. украинских беженцев, получивших визы по специальным программам, включая семейную схему и Homes for Ukraine.

Напомним, только 25% украинцев, вынужденно перемещенных за границу из-за полномасштабной войны с россией, в будущем хотели бы вернуться на родину.

Нидерландские муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест размещения.

Германия готовится к изменениям в политике в отношении украинских беженцев. В частности, правительство страны дает понять, что возможность получать социальные выплаты без работы постепенно исчезает, а статус временной защиты для украинцев может быть пересмотрен после марта 2026 года.

Кроме того, тем, кто может работать, но без уважительных причин остается незанятым, «первым предложат уезжать домой».

Мета По материалам:

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