В Британии две трети украинских беженцев потеряли работу из-за проблем с визами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Британии две трети украинских беженцев потеряли работу из-за проблем с визами

Мир
55
В Британии две трети украинских беженцев потеряли работу из-за проблем с визами
В Британии две трети украинских беженцев потеряли работу из-за проблем с визами
В Великобритании ⅔ украинских беженцев потеряли работу из-за проблем с визой.
Об этом сообщили в The Telegraph.
Читайте также
В феврале государство прекратило принимать заявления на продление виз по программе Homes for Ukraine. И это повлекло за собой ухудшение финансового положения беженцев из Украины.
Согласно данным издания:
  • 41% из них не смогли устроиться на работу или получить повышение из-за неопределенности с иммиграционным статусом;
  • 22% потеряли работу;
  • 24% столкнулись с трудностями при продлении аренды жилья.
В Великобритании проживает около 220 тыс. украинских беженцев, получивших визы по специальным программам, включая семейную схему и Homes for Ukraine.
Напомним, только 25% украинцев, вынужденно перемещенных за границу из-за полномасштабной войны с россией, в будущем хотели бы вернуться на родину.
Читайте также
Нидерландские муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища из-за нехватки мест размещения.
Германия готовится к изменениям в политике в отношении украинских беженцев. В частности, правительство страны дает понять, что возможность получать социальные выплаты без работы постепенно исчезает, а статус временной защиты для украинцев может быть пересмотрен после марта 2026 года.
Кроме того, тем, кто может работать, но без уважительных причин остается незанятым, «первым предложат уезжать домой».

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
Мета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems