Германия готовится к новой волне беженцев из Украины из-за политики Трампа — Finance.ua

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Германия готовится к новой волне беженцев из Украины из-за политики Трампа

Мир
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Германия готовится к новой волне беженцев из Украины из-за политики Трампа
Германия готовится к новой волне беженцев из Украины из-за политики Трампа
В Германии ожидают новой волны украинских беженцев из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины.
Об этом пишет Welt.
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По словам директора Ассоциации северонемецких жилищных компаний (VNW) Андреаса Брайтнера, в связи с решением США прекратить военную помощь Украине возрастает риск того, что большое количество людей направится на север Германии.
Он отметил, что земля Мекленбург Передняя Померания и Гамбург должны создать больше жилых мест для украинцев.

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«Я предполагаю, что многие украинцы приедут на север Германии, как это было три года назад, еще и потому, что многие их соотечественники уже живут здесь», — пояснил Брайтнер.
Он добавил, что жилищные компании должны строить квартиры быстрее. В то же время, отметил он, не стоит забывать о социальной инфраструктуре, такой как школы и детские сады.
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В Welt напомнили, что через три года после начала полномасштабной войны правительство США временно приостановило военную помощь для Украины, поставив страну в тяжелое положение.
«Президент Дональд Трамп хочет достичь мирного соглашения, согласно заявлению Белого дома. Поэтому помощь будет приостановлена ​​и пересмотрена до дальнейшего уведомления», — добавили в материале.
Напомним, как пишет Reuters, администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, уехавших из Украины после начала полномасштабной войны.
Европейские политики считают, что отсутствие военной поддержки Украины со стороны США будет влиять на ход войны. По их мнению, это может перерасти в новую волну большого количества украинских беженцев.
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По материалам:
УНІАН
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