Германия готовится к новой волне беженцев из Украины из-за политики Трампа — Finance.ua

Германия готовится к новой волне беженцев из Украины из-за политики Трампа Сегодня 17:11 — Мир

Германия готовится к новой волне беженцев из Украины из-за политики Трампа

В Германии ожидают новой волны украинских беженцев из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Об этом пишет Welt.

Читайте также Из какой страны будет труднее всего вернуть украинских беженцев: ответ эксперта

По словам директора Ассоциации северонемецких жилищных компаний (VNW) Андреаса Брайтнера, в связи с решением США прекратить военную помощь Украине возрастает риск того, что большое количество людей направится на север Германии.

Он отметил, что земля Мекленбург Передняя Померания и Гамбург должны создать больше жилых мест для украинцев.

«Я предполагаю, что многие украинцы приедут на север Германии, как это было три года назад, еще и потому, что многие их соотечественники уже живут здесь», — пояснил Брайтнер.

Он добавил, что жилищные компании должны строить квартиры быстрее. В то же время, отметил он, не стоит забывать о социальной инфраструктуре, такой как школы и детские сады.

Читайте также В Швейцарии планируют упростить трудоустройство для украинских беженцев

В Welt напомнили, что через три года после начала полномасштабной войны правительство США временно приостановило военную помощь для Украины, поставив страну в тяжелое положение.

«Президент Дональд Трамп хочет достичь мирного соглашения, согласно заявлению Белого дома. Поэтому помощь будет приостановлена ​​и пересмотрена до дальнейшего уведомления», — добавили в материале.

Напомним, как пишет Reuters, администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, уехавших из Украины после начала полномасштабной войны.

Европейские политики считают , что отсутствие военной поддержки Украины со стороны США будет влиять на ход войны. По их мнению, это может перерасти в новую волну большого количества украинских беженцев.

Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.