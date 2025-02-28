В Швейцарии планируют упростить трудоустройство для украинских беженцев — Finance.ua

В Швейцарии планируют упростить трудоустройство для украинских беженцев Сегодня 12:17 — Личные финансы

В Швейцарии планируют упростить трудоустройство для украинских беженцев

Швейцарское правительство хочет, чтобы как можно больше украинских беженцев могли устроиться на работу, поэтому Федеральный совет объявил о новых мерах, которые должны упростить трудоустройство украинцев.

Об этом сообщает Swiss Info.

Федеральный совет также хочет облегчить выход на рынок труда гражданам третьих стран, прошедшим обучение в Швейцарии. Правительство страны уже начало процесс консультаций по внесению изменений в соответствующие законы.

Что предлагает правительство Швейцарии

Украинцы, чтобы трудоустроиться по всей Швейцарии, смогут менять место жительства, если это позволит им найти работу в другом кантоне.

Швейцарские власти заявили, что хотят устранить необходимость для украинцев, которые нашли работу в стране, получать разрешение от властей соответствующего кантона — которое в некоторых случаях также платное.

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Согласно решению Федерального совета Швейцарии, трудоустроенные люди со статусом защиты S (который распространяется на всех украинских беженцев) также смогут в будущем менять место жительства, если это позволит им устроиться на работу в другом кантоне.

Кроме того, безработные со статусом защиты S теперь должны будут регистрироваться в государственных агентствах занятости Швейцарии и принимать участие в мероприятиях по профессиональной интеграции или реинтеграции.

Справка Finance.ua:

статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года и будет действовать по меньшей мере до 2026;

он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь;

по последним данным, статус защиты S в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.

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