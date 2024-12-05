Кого лишит права на убежище Швейцария — Finance.ua

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Кого лишит права на убежище Швейцария

Личные финансы
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Кого лишит права на убежище Швейцария
Кого лишит права на убежище Швейцария
Швейцария лишит права убежища граждан Украины, проживавших в так называемых тыловых регионах. Как пишет Swissinfo, палата представителей частично одобрила предложение Сената об ограничении на выдачу «разрешений S» украинцам, убегающим от войны.
При предоставлении «статуса S» на право проживания в Швейцарии украинцев будут различать в зависимости от того, где в Украине они проживали до выезда из страны.

Кому будут предоставлять защиту

«Защита должна предоставляться только тем, кто живет на спорных территориях Украины или на территориях, полностью или частично оккупированных россией. Тем, кто жил на территории под контролем Украины, где нет боевых действий, больше не следует предоставлять статус S», — пишет швейцарское издание.
Принятая поправка касается только украинцев и не распространяется на других искателей убежища по статусу S.
Напомним, Швейцария закрыла девять центров для беженцев. Государственный секретариат по миграции Швейцарии объявил о закрытии девяти временных центров для искателей убежища, рассчитанных на 1735 мест. Это решение приняли из-за меньшего, чем ожидалось, количества мигрантов. Как заявили в швейцарском правительстве, девять центров для мигрантов начнут закрывать с января 2025 года.

Справка Finance.ua:

  • Швейцария планирует выделить 5 миллиардов франков (около 5,78 миллиарда долларов) на восстановление Украины в течение следующих 12 лет.

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По материалам:
Finance.ua
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