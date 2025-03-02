Из какой страны будет труднее всего вернуть украинских беженцев: ответ эксперта — Finance.ua

Из какой страны будет труднее всего вернуть украинских беженцев: ответ эксперта Сегодня 18:21 — Мир

Из какой страны будет труднее всего вернуть украинских беженцев: ответ эксперта

Сложнее всего будет вернуть в Украину тех беженцев, которые выехали в Германию из-за полномасштабного российского вторжения.

Об этом заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.

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Она заметила, что по количеству беженцев лидирует Польша, однако немецкий рынок труда более емкий. К тому же с конца 2022 года украинцы из Польши больше выезжают именно в Германию.

Почему будет сложно вернуть украинцев из Германии

По словам Либановой, рабочие руки нужны всем европейским странам, поскольку население там стареет и именно украинцы могут стать важным ресурсом для рынка труда.

Особенно это касается Германии, где беженцы активно учат языки и упрощают процедуру признания дипломов.

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«В Германии очень долгое время была политика, которая в определенной степени поощряла людей не работать. Они сейчас ее меняют и уже много шагов сделали для упрощения признания наших дипломов. Это не просто так делается. К тому же, по данным и поляков, и немцев, 70% наших женщин имеют высшее образование. Это потому, что поехали в большей степени горожане, у которых уровень образования выше, чем в селе», — рассказала Либанова.

И если украинцы уже попали в ФРГ, то вряд ли они будут возвращаться даже в случае уменьшения выплат, рассуждает Элла Либанова.

По ее словам, больше шансов вернуть наших граждан из Польши, Румынии, Болгарии.

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«Немцы, скорее, будут урезать выплаты для тех, кто не может работать. Но даже урезанная выплата в Германии больше во многих случаях, чем официальная зарплата в Украине», — добавила она.

В настоящее время три основные страны пребывания украинских беженцев — Германия, Польша и Чехия. Причем и в Чехии, и в Польше процент украинцев — около 3%. Это высокий показатель, подчеркнула Элла Либанова: в целом по Европе такой показатель составляет 1%.

Справка Finance.ua:

по данным опроса компании Info Sapiens, за пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,7 млн ​​до 2,7 млн ​​украинцев. Это на 300−400 тыс. человек больше, чем эксперты рассчитывали по состоянию на январь 2024 года. Невозвращение украинцев будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может потерять от 5,1% до 7,8% своего ВВП ежегодно;

невзирая на недавнее ухудшение ситуации на рынке труда, 43% украинских беженцев в Германии удалось трудоустроить в четвертом квартале прошлого года. При этом, согласно официальным цифрам, весной трудоустроились только 30% украинцев, а летом 2022 года — всего 16%;

по словам вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Украины Алексея Чернышева, добровольное возвращение украинских беженцев при условии безопасности в стране может стать одним из способов преодоления дефицита рабочей силы.

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