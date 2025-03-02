Из какой страны будет труднее всего вернуть украинских беженцев: ответ эксперта — Finance.ua

Из какой страны будет труднее всего вернуть украинских беженцев: ответ эксперта
Сложнее всего будет вернуть в Украину тех беженцев, которые выехали в Германию из-за полномасштабного российского вторжения.
Об этом заявила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.
Она заметила, что по количеству беженцев лидирует Польша, однако немецкий рынок труда более емкий. К тому же с конца 2022 года украинцы из Польши больше выезжают именно в Германию.
Почему будет сложно вернуть украинцев из Германии
По словам Либановой, рабочие руки нужны всем европейским странам, поскольку население там стареет и именно украинцы могут стать важным ресурсом для рынка труда.
Особенно это касается Германии, где беженцы активно учат языки и упрощают процедуру признания дипломов.
«В Германии очень долгое время была политика, которая в определенной степени поощряла людей не работать. Они сейчас ее меняют и уже много шагов сделали для упрощения признания наших дипломов. Это не просто так делается. К тому же, по данным и поляков, и немцев, 70% наших женщин имеют высшее образование. Это потому, что поехали в большей степени горожане, у которых уровень образования выше, чем в селе», — рассказала Либанова.
И если украинцы уже попали в ФРГ, то вряд ли они будут возвращаться даже в случае уменьшения выплат, рассуждает Элла Либанова.
По ее словам, больше шансов вернуть наших граждан из Польши, Румынии, Болгарии.
«Немцы, скорее, будут урезать выплаты для тех, кто не может работать. Но даже урезанная выплата в Германии больше во многих случаях, чем официальная зарплата в Украине», — добавила она.
В настоящее время три основные страны пребывания украинских беженцев — Германия, Польша и Чехия. Причем и в Чехии, и в Польше процент украинцев — около 3%. Это высокий показатель, подчеркнула Элла Либанова: в целом по Европе такой показатель составляет 1%.
Справка Finance.ua:
- по данным опроса компании Info Sapiens, за пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,7 млн до 2,7 млн украинцев. Это на 300−400 тыс. человек больше, чем эксперты рассчитывали по состоянию на январь 2024 года. Невозвращение украинцев будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может потерять от 5,1% до 7,8% своего ВВП ежегодно;
- невзирая на недавнее ухудшение ситуации на рынке труда, 43% украинских беженцев в Германии удалось трудоустроить в четвертом квартале прошлого года. При этом, согласно официальным цифрам, весной трудоустроились только 30% украинцев, а летом 2022 года — всего 16%;
- по словам вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Украины Алексея Чернышева, добровольное возвращение украинских беженцев при условии безопасности в стране может стать одним из способов преодоления дефицита рабочей силы.
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