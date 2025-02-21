Какие страны в ЕС приняли больше всего беженцев (инфографика) — Finance.ua

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Какие страны в ЕС приняли больше всего беженцев (инфографика)

Мир
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Какие страны в ЕС приняли больше всего беженцев (инфографика)
Какие страны в ЕС приняли больше всего беженцев (инфографика)
В ноябре 2024 года 75 045 человек, которым впервые предоставили убежище (не граждане ЕС), обратились за международной защитой в странах ЕС, что на 14% меньше по сравнению с октябрем 2024 года (86 920) и на 31% меньше по сравнению с ноябрем 2023 года (108 895).
Об этом говорится в ежемесячных данных о предоставлении убежища, опубликованных сегодня Евростатом.
Какие страны в ЕС приняли больше всего беженцев (инфографика)
Самая большая группа искателей убежища
В ноябре 2024 года сирийцы оставались самой большой группой людей, искавших убежища (11 565 человек, впервые подавших заявки), за ними следовали венесуэльцы (7 210) и афганцы (5 880).
Какие страны в ЕС приняли больше всего беженцев (инфографика)
Они продолжали принимать наибольшее количество тех, кто впервые просил убежища, на них приходится 73% всех, кто впервые обратился за убежищем в ЕС.
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Общий показатель ЕС тех, кто впервые просил убежища, в ноябре 2024 года составил 16,7 на сто тысяч человек. По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС (на 1 января 2024 г.) самые высокие показатели первых заявителей зафиксированы в Греции (79,5), впереди Кипр (42,4), Испания и Люксембург (по 30,7).

2820 несовершеннолетних без сопровождения обратились за убежищем

Какие страны в ЕС приняли больше всего беженцев (инфографика)
В общей сложности 2820 несовершеннолетних без сопровождения впервые подали заявки на получение убежища в ЕС, большинство из них прибыли из Сирии (860), Египта (395) и Афганистана (385).
Страной ЕС, получившей наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища от несовершеннолетних без сопровождения, была Германия (875), за ней следуют Греция (525) и Испания (320).

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Ранее мы писали, что Испания установила рекорд по количеству населения. Так, по состоянию на 1 января 2025 года в Испании проживает 49 077 984 жителя — это самый большой показатель в истории страны. За последний квартал население выросло на 115 612 человек, а за год — на 458 289.
Основным фактором стало увеличение количества иммигрантов, особенно из Колумбии, Венесуэлы и Марокко.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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