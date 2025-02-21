Какие страны в ЕС приняли больше всего беженцев (инфографика) — Finance.ua

Какие страны в ЕС приняли больше всего беженцев (инфографика) Сегодня 18:33 — Мир

Какие страны в ЕС приняли больше всего беженцев (инфографика)

В ноябре 2024 года 75 045 человек, которым впервые предоставили убежище (не граждане ЕС), обратились за международной защитой в странах ЕС, что на 14% меньше по сравнению с октябрем 2024 года (86 920) и на 31% меньше по сравнению с ноябрем 2023 года (108 895).

Об этом говорится в ежемесячных данных о предоставлении убежища, опубликованных сегодня Евростатом.

Самая большая группа искателей убежища

В ноябре 2024 года сирийцы оставались самой большой группой людей, искавших убежища (11 565 человек, впервые подавших заявки), за ними следовали венесуэльцы (7 210) и афганцы (5 880).

Они продолжали принимать наибольшее количество тех, кто впервые просил убежища, на них приходится 73% всех, кто впервые обратился за убежищем в ЕС.

Читайте также Испания установила рекорд по количеству населения: сколько стоит аренда

Общий показатель ЕС тех, кто впервые просил убежища, в ноябре 2024 года составил 16,7 на сто тысяч человек. По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС (на 1 января 2024 г.) самые высокие показатели первых заявителей зафиксированы в Греции (79,5), впереди Кипр (42,4), Испания и Люксембург (по 30,7).

2820 несовершеннолетних без сопровождения обратились за убежищем

В общей сложности 2820 несовершеннолетних без сопровождения впервые подали заявки на получение убежища в ЕС, большинство из них прибыли из Сирии (860), Египта (395) и Афганистана (385).

Страной ЕС, получившей наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища от несовершеннолетних без сопровождения, была Германия (875), за ней следуют Греция (525) и Испания (320).

Ранее мы писали, что Испания установила рекорд по количеству населения. Так, по состоянию на 1 января 2025 года в Испании проживает 49 077 984 жителя — это самый большой показатель в истории страны. За последний квартал население выросло на 115 612 человек, а за год — на 458 289.

Основным фактором стало увеличение количества иммигрантов, особенно из Колумбии, Венесуэлы и Марокко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.