Испания установила рекорд по количеству населения: сколько стоит аренда — Finance.ua

Испания установила рекорд по количеству населения: сколько стоит аренда Сегодня 18:00 — Недвижимость

Испания установила рекорд по количеству населения: сколько стоит аренда

По состоянию на 1 января 2025 года в Испании проживает 49 077 984 жителя — это самый большой показатель в истории страны. За последний квартал население выросло на 115 612 человек, а за год — на 458 289 человек.

Какие причины

Основным фактором стало увеличение количества иммигрантов, особенно из Колумбии, Венесуэлы и Марокко.

Наибольший прирост зафиксирован в Мелилье, Валенсии, Мадриде и Каталонии, в то время как наименьшие темпы роста — в Эстремадуре, Арагоне и Андалусии.

В то же время из Испании больше всего выезжают граждане Марокко, Колумбии и Румынии.

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Несмотря на рост населения, в стране остаются вызовы, в частности, жилищный кризис и проблемы интеграции иммигрантов.

Сколько стоит аренда жилья

Аренда жилья в Валенсии достигла рекордных 1400 евро.

В январе 2025 года стоимость аренды в Валенсийском сообществе выросла на 11% за год, достигнув 12,95 €/м².

В самом городе Валенсия средняя цена поднялась до 15,83 €/м² (+9,3%).

Теперь аренда типовой квартиры площадью 90 м² стоит 1424 евро в месяц. Это становится непосильным для многих жителей, учитывая среднюю зарплату около 1700 евро.

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