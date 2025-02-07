Что в Испании можно посетить бесплатно — Finance.ua

Что в Испании можно посетить бесплатно Сегодня 18:30 — Мир

Что в Испании можно посетить бесплатно

Европейские страны продолжают распахивать свои двери как туристам, так и беженцам. Страны с развитой культурой и богатой историей, такие как Германия, Польша, Франция, Италия и Испания, предлагают много интересных мест, доступных бесплатно или за символическую плату.

Испания привлекает посетителей своим теплым климатом, историей, традиционными фламенко и паэя, а также удивительными архитектурными достопримечательностями, такими как Саграда Фамилия в Барселоне.

По состоянию на 2024 год в Испании находится около 198 тыс. украинских беженцев, распределенных по всей стране, но больше всего в Мадриде и Каталонии.

Музеи и архитектурные достопримечательности

Музей Прадо, Мадрид. Бесплатный вход в будни с 18:00 до 20:00. Обычный вход — 15 евро (600 грн).

Кафедральный собор Севильи. Бесплатный вход в определенные часы, позволяющий оценить величие этого исторического сооружения.

Театры и уличные выступления

Фестиваль фламенко в Севилье. Часто проходят бесплатные выступления на улицах города.

Музыкальные концерты на пляжах Барселоны. Программы бесплатные для всех посетителей.

Гастрономия и рынки

Местные рынки Барселоны и Мадрида: Бесплатные дегустации и продажа закусок по низким ценам.

Тапас-бары. Предлагают бесплатные закуски при заказе напитка.

Туристические маршруты

Горные тропы в Пиренеях. Бесплатные маршруты с видами на природу и горы.

Парк Гуэль. Некоторые части парка доступны для посещения бесплатно.

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Ранее мы писали о 10 опасных районах в Испании, куда лучше не попадать.

Опасные районы в Испании:

Carabanchel (Мадрид): грабежи, воровство, изнасилования, наркотики.

Cañada Real (Мадрид): известен своими наркопритонами.

Distrito Sur (Кордова): высокий уровень преступности и наркомании, социальное гетто.

El Cabañal (Валенсия): агрессивные нападения, грабежи, кражи.

El Príncipe (Сеута): организованная преступность и наркоторговля.

Los Pajaritos (Севилья): грабежи, наркотики, социальная изоляция.

Las Tres Mil Viviendas (Севилья): подобные проблемы, гетто.

El Puche (Альмерия): грабежи, воровство, изнасилования, наркотики.

La Mina (Барселона): социальное гетто с многочисленными проблемами.

El Raval (Барселона): грабежи, наркоторговля.

Путешествуя по большим городам Испании, будьте осторожны и избегайте этих мест, особенно ночью.

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