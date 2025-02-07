Что в Испании можно посетить бесплатно — Finance.ua

Что в Испании можно посетить бесплатно
Европейские страны продолжают распахивать свои двери как туристам, так и беженцам. Страны с развитой культурой и богатой историей, такие как Германия, Польша, Франция, Италия и Испания, предлагают много интересных мест, доступных бесплатно или за символическую плату.
Испания привлекает посетителей своим теплым климатом, историей, традиционными фламенко и паэя, а также удивительными архитектурными достопримечательностями, такими как Саграда Фамилия в Барселоне.
По состоянию на 2024 год в Испании находится около 198 тыс. украинских беженцев, распределенных по всей стране, но больше всего в Мадриде и Каталонии.
Музеи и архитектурные достопримечательности
- Музей Прадо, Мадрид. Бесплатный вход в будни с 18:00 до 20:00. Обычный вход — 15 евро (600 грн).
- Кафедральный собор Севильи. Бесплатный вход в определенные часы, позволяющий оценить величие этого исторического сооружения.
Театры и уличные выступления
- Фестиваль фламенко в Севилье. Часто проходят бесплатные выступления на улицах города.
- Музыкальные концерты на пляжах Барселоны. Программы бесплатные для всех посетителей.
Гастрономия и рынки
- Местные рынки Барселоны и Мадрида: Бесплатные дегустации и продажа закусок по низким ценам.
- Тапас-бары. Предлагают бесплатные закуски при заказе напитка.
Туристические маршруты
- Горные тропы в Пиренеях. Бесплатные маршруты с видами на природу и горы.
- Парк Гуэль. Некоторые части парка доступны для посещения бесплатно.
Читайте больше в нашей статье:
Что в Европе можно посетить очень дешево
Ранее мы писали о 10 опасных районах в Испании, куда лучше не попадать.
Опасные районы в Испании:
- Carabanchel (Мадрид): грабежи, воровство, изнасилования, наркотики.
- Cañada Real (Мадрид): известен своими наркопритонами.
- Distrito Sur (Кордова): высокий уровень преступности и наркомании, социальное гетто.
- El Cabañal (Валенсия): агрессивные нападения, грабежи, кражи.
- El Príncipe (Сеута): организованная преступность и наркоторговля.
- Los Pajaritos (Севилья): грабежи, наркотики, социальная изоляция.
- Las Tres Mil Viviendas (Севилья): подобные проблемы, гетто.
- El Puche (Альмерия): грабежи, воровство, изнасилования, наркотики.
- La Mina (Барселона): социальное гетто с многочисленными проблемами.
- El Raval (Барселона): грабежи, наркоторговля.
Путешествуя по большим городам Испании, будьте осторожны и избегайте этих мест, особенно ночью.
Заказать быстро медицинское страхование за границу🌴
Поделиться новостью