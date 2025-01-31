Будут ли покупать роскошные дома в Испании после завершения программы «Золотая виза» — мнение экспертов Сегодня 18:33 — Личные финансы

Будут ли покупать роскошные дома в Испании после завершения программы «Золотая виза» — мнение экспертов

заинтересованы в выгодных инвестициях, а не в проживании, считают некоторые эксперты по недвижимости. Об этом сообщает Отмена программы «Золотая виза» в Испании не помешает богатым иностранным гражданам покупать элитные дома, поскольку они большеОб этом сообщает Schengen.News.

Напомним, чтобы лучше справиться с жилищным кризисом, Испания решила прекратить свою программу «Золотая виза» 3 апреля 2025 года.

Наиболее востребованным вариантом этой программы является вариант инвестиций в недвижимость, предлагающий проживание в обмен на приобретение недвижимости стоимостью 500 000 евро или больше.

Кроме того, после решения об отмене программы «Золотая виза» испанские власти обнародовали планы ввести налог до 100% на стоимость недвижимости, купленной не гражданами ЕС.

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Мнения экспертов

Юрист по вопросам иммиграции и недвижимости Марьем Эсадик, генеральный директор компании Marfour Law из Барселоны, сказала Local Spain, что «это не имеет особого смысла, поскольку иностранные инвесторы конкурируют за жилье, недостижимое для среднего или низкого класса — местные жители с доходами».

Несмотря на новые изменения, объявленные правительством Испании, эксперты по недвижимости сообщили, что отмена этого варианта визы не сделает недвижимость более доступной.

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Эксперты по недвижимости упомянули примеры из Мадрида и Балеарских островов, подчеркнув, что именно в этих двух регионах покупается большинство роскошной недвижимости Испании, а также Валенсия и Коста-дель-Соль.

Президент Официального колледжа агентов по недвижимости (APIS) Балеарских островов Хосе Мигель Артьеда сказал испанской газете El Confidencial, что «на Балеарском архипелаге существует избыточный спрос на покупку элитного и сверхроскошного жилья».

Напомним, Премьер-министр Испании подчеркнул, что в 2023 году граждане стран, не входящих в Европейский Союз, купили в Испании всего 27 тысяч объектов недвижимости не для того, чтобы жить в ней, а чтобы заработать на этом деньги.

Власти Испании пытаются сдержать распространение краткосрочной аренды, чтобы лучше справиться с жилищным кризисом.

Премьер-министр Испании подчеркнул, что жилье является одним из наиболее важных рисков в европейских странах. Педро Санчес добавил, что жилье должно стать правом, а не опорой государства благосостояния.

Справка Finance.ua:

Конгресс депутатов Испании 14 ноября 2024 г. одобрил законопроект о прекращении инвестиций в недвижимость в программе «Золотая виза». Решение принято после поправок, принятых в Закон об эффективности правосудия и одобренных на пленарном заседании Конгресса.

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