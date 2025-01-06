Испания vs Италия: какую шенгенскую визу больше стремятся получить заявители — Finance.ua

Испания vs Италия: какую шенгенскую визу больше стремятся получить заявители Сегодня 20:00 — Личные финансы

Испания vs Италия: какую шенгенскую визу больше стремятся получить заявители

Испания и Италия — популярные туристические направления, оба предлагают уникальные впечатления для посетителей. Как правило, люди, привлекаемые искусством и культурой, любят эти два направления. Италия также выделяется своей гастрономией, а Испания предлагает изысканные пляжи.

Однако для того, чтобы эти направления вышли на первое место среди заявителей на шенгенскую визу, практические факторы, такие как процент отказов и доступность записей, часто играют решающую роль.

Об этом пишет Schengen.News.

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Согласно статистике, опубликованной SchengenVisaInfo, Испания получила больше заявок на получение шенгенских виз в 2023 году — в общей сложности 1,4 миллиона по сравнению с 1,1 миллиона, которые получила Италия.

Испания заняла третье место по количеству заявок из стран Шенгенской зоны, а Италия — четвертое.

Испания вошла в тройку лучших получателей шенгенских виз за последние 4 года

Испания становится все более важным пунктом назначения для заявителей на шенгенскую визу, особенно с 2020 года.

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Ежегодно страна занимает второе или третье место по количеству полученных визовых заявок. К примеру, в 2023 году Испания была третьей страной по количеству полученных визовых запросов, за ней следовала Италия.

В 2022 году Испания заняла второе место, тогда как Италия была четвертой, получив 727 490 заявок на визу, причем последствия пандемии COVID-19 все еще остаются и влияют на количество заявок.

Количество заявок на получение виз в 2020 и 2021 годах резко изменилось, поскольку пандемия COVID-19 препятствовала мобильности, а ограничения на поездки были введены по всему миру.

В 2021 году Испания заняла второе место по количеству полученных заявок, а Италия опустилась на шестую позицию. В прошлом году Испания заняла второе место, а Италия — четвертое соответственно.

Италия

После пандемии COVID-19 Италия была заменена Испанией как лучший пункт назначения для заявителей на шенгенскую визу.

Италия была третьей страной среди всех получивших визовые заявки, только в 2019 году было подано более двух миллионов запросов. Однако после пандемии Италия получила меньше заявок, а Испания стала получать больше заявок, что привело к тому, что Испания стала более важным пунктом назначения для заявителей на визу.

Самые популярные претенденты на испанские шенгенские визы в основном происходят из таких стран Южной Америки, как Сальвадор, Доминиканская Республика и Куба.

Италия является основным направлением для граждан Бангладеш, Ливии и Эфиопии, которые подают заявки на получение шенгенской визы.

По уровню одобрения Италия значительно опережает Испанию, где эта страна одобряет от 86 до 92 процентов всех визовых заявок, полученных в течение многих лет. Только в 2023 году Италия одобрила 87,5% визовых запросов по сравнению с Испанией, одобрившей 77,4% виз.

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