Испания vs Италия: какую шенгенскую визу больше стремятся получить заявители — Finance.ua

Испания vs Италия: какую шенгенскую визу больше стремятся получить заявители
Испания и Италия — популярные туристические направления, оба предлагают уникальные впечатления для посетителей. Как правило, люди, привлекаемые искусством и культурой, любят эти два направления. Италия также выделяется своей гастрономией, а Испания предлагает изысканные пляжи.
Однако для того, чтобы эти направления вышли на первое место среди заявителей на шенгенскую визу, практические факторы, такие как процент отказов и доступность записей, часто играют решающую роль.
Об этом пишет Schengen.News.
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Согласно статистике, опубликованной SchengenVisaInfo, Испания получила больше заявок на получение шенгенских виз в 2023 году — в общей сложности 1,4 миллиона по сравнению с 1,1 миллиона, которые получила Италия.
Испания заняла третье место по количеству заявок из стран Шенгенской зоны, а Италия — четвертое.
Испания вошла в тройку лучших получателей шенгенских виз за последние 4 года
Испания становится все более важным пунктом назначения для заявителей на шенгенскую визу, особенно с 2020 года.
Ежегодно страна занимает второе или третье место по количеству полученных визовых заявок. К примеру, в 2023 году Испания была третьей страной по количеству полученных визовых запросов, за ней следовала Италия.
В 2022 году Испания заняла второе место, тогда как Италия была четвертой, получив 727 490 заявок на визу, причем последствия пандемии COVID-19 все еще остаются и влияют на количество заявок.
Количество заявок на получение виз в 2020 и 2021 годах резко изменилось, поскольку пандемия COVID-19 препятствовала мобильности, а ограничения на поездки были введены по всему миру.
В 2021 году Испания заняла второе место по количеству полученных заявок, а Италия опустилась на шестую позицию. В прошлом году Испания заняла второе место, а Италия — четвертое соответственно.
Италия
После пандемии COVID-19 Италия была заменена Испанией как лучший пункт назначения для заявителей на шенгенскую визу.
Италия была третьей страной среди всех получивших визовые заявки, только в 2019 году было подано более двух миллионов запросов. Однако после пандемии Италия получила меньше заявок, а Испания стала получать больше заявок, что привело к тому, что Испания стала более важным пунктом назначения для заявителей на визу.
Самые популярные претенденты на испанские шенгенские визы в основном происходят из таких стран Южной Америки, как Сальвадор, Доминиканская Республика и Куба.
Италия является основным направлением для граждан Бангладеш, Ливии и Эфиопии, которые подают заявки на получение шенгенской визы.
По уровню одобрения Италия значительно опережает Испанию, где эта страна одобряет от 86 до 92 процентов всех визовых заявок, полученных в течение многих лет. Только в 2023 году Италия одобрила 87,5% визовых запросов по сравнению с Испанией, одобрившей 77,4% виз.
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