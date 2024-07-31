Испания планирует полностью закрыть программу «Золотые визы» — Finance.ua

Испания планирует полностью закрыть программу «Золотые визы» Сегодня 08:30 — Личные финансы

Испания планирует полностью закрыть программу «Золотые визы»

Правительство Испании внесло поправку в программу «Резиденция за инвестиции», согласно которой все пути получения вида на жительство по этой программе будут закрыты.

Об этом сообщает Schengen.News.

Согласно сообщениям местных СМИ, это решение было принято после того, как исследование показало, что почти все золотые визы были предоставлены через вариант инвестирования в недвижимость.

Новые изменения отменят все «золотые» визы, учитывая также полученные в обмен на инвестиции, сделанные в бизнес-проекты.

Отмечается, что предложение сейчас находится на стадии внесения поправок в статью, которая продлится до 4 сентября. Законодательный процесс должен начаться не ранее 9 сентября.

Подтверждая, что Испания прекратила возможность инвестирования в недвижимость в своей Программе резидентства через инвестиции, президент правительства Педро Санчес сказал, что Мадрид предпримет все необходимые меры для обеспечения того, чтобы жилье было правом, а не просто спекулятивным бизнесом.

О программе

Введенная в 2013 году программа «Золотая виза» в Испании позволяет иностранным гражданам получать вид на жительство в обмен на финансовые инвестиции и выполнение необходимых условий.

С момента ее запуска более 15 000 состоятельных иностранных граждан получили вид на жительство в Испании с помощью программы «Золотая виза», большинство из которых приобрели недвижимость стоимостью не менее 500 000 евро.

Варианты инвестиций в недвижимость были одним из самых известных путей получения вида на постоянное жительство в этой стране. Однако, пытаясь справиться с жилищным кризисом, в апреле этого года правительство Испании объявило, что приобретение недвижимости стоимостью 500 000 евро больше не будет служить вариантом получения испанского вида на жительство.

Справка Finance.ua:

золотые визы сейчас постепенно упраздняются по всей Европе. В октябре Португалия внесла изменения в свою схему, отменив инвестиции в недвижимость в качестве основы для получения золотых виз, надеясь уменьшить спекуляции с недвижимостью. Нидерланды последовали этому примеру, прекратив свою систему «золотых виз» в январе 2024 года;

в 2022 году Еврокомиссия призвала правительства ЕС прекратить продажу гражданства инвесторам. После начала войны в Украине возникли опасения, что эти схемы могут представлять угрозу безопасности. Брюссель также призвал страны еще раз проверить, есть ли у людей, попавших под санкции из-за войны, золотой паспорт или виза, которую они выдали.



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