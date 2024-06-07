Какие страны ЕС предлагают золотые визы: суммы и требования (инфографика) — Finance.ua

Какие страны ЕС предлагают золотые визы: суммы и требования (инфографика) Сегодня 20:00 — Мир

Какие страны ЕС предлагают золотые визы: суммы и требования (инфографика)

Есть всего несколько мест в ЕС, где все еще предлагают золотые паспорта. Одной из таких стран является Мальта. Здесь минимальная сумма инвестиций начинается от 690 000 евро и предлагает гражданство на срок от 12 до 36 месяцев.

Об этом пишет euronews.com

Многие другие страны по-прежнему предлагают схемы золотой визы. Вот несколько примеров того, сколько стоит получение ВНЖ за инвестиции в этих странах.

Испания

В 2013 году в Испании была запущена схема проживания по инвестициям. Она позволяла состоятельным людям из-за пределов ЕС получать вид на жительство, инвестировав более 500 000 евро в недвижимость или определенные виды бизнеса.

Однако 8 апреля 2024 года правительство страны заявило, что планирует отменить маршрут недвижимости, на который приходится 94 процента заявок, чтобы снизить давление на рынок жилья. Судебный процесс прекращения действия визы продолжается.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что реформа является частью стремления его коалиционного правительства меньшинства сделать жилье «правом, а не спекулятивным бизнесом».

Правительство говорит, что около 10 000 таких виз было выдано с момента введения закона в 2013 году как средство привлечения иностранных инвесторов.

Визу можно получить, начав определенные виды бизнеса в Испании, держа акции компании или банковские депозиты минимальной стоимостью 1 миллион евро в испанских финансовых учреждениях или сделав инвестиции в государственные облигации на сумму не менее 2 миллионов евро.

Венгрия

Венгрия объявила о планах возобновить свою систему «золотой визы» 1 июля 2024 г. после того, как она была отменена еще в 2017 году.

Так называемая Программа гостевого инвестора (GIP) предложит три пути получения места жительства, в том числе через инвестиции в недвижимость (минимум 250 000 евро), приобретение жилой недвижимости (минимум 500 000 евро) или пожертвование не менее 1 миллиона евро высшему учебному заведению.

Виза продлевается на супруга/супругу и детей, находящихся на содержании заявителя, и дает право на безвизовые поездки в ЕС.

Италия

Италия является еще одним популярным направлением для тех, кто хочет получить жилье за ​​инвестиции. Ее золотая виза, введенная в 2017 году, предоставляет гражданам стран, не входящих в ЕС, разрешение на проживание в течение 2 лет в обмен на инвестиции в Италию.

Минимальные инвестиции здесь составляют 500 000 евро. Лица, имеющие эти визы, могут включить свою семью в заявку и воспользоваться специальным налоговым режимом. Если те, кто использует эту схему, прожили в Италии 10 лет, они могут получить гражданство.

Греция

Греция предлагает золотые визы с одним из самых быстрых процессов получения вида на жительство. Иностранцы, удовлетворяющие требованиям, могут получить разрешение в течение 60 дней после подачи заявления.

Ранее у нее был один из самых низких порогов для инвестиций в размере всего 250 000 евро, потраченных на недвижимость в стране.

В сентябре власти увеличили сумму до 500 000 евро, чтобы повысить доступность недвижимости для местных жителей. Новый порог используется с 1 мая 2023 года.

Это обновление будет введено в районе Афин, муниципалитете Салоники и на островах Миконос и Санторини, но в других регионах порог 250 тысяч евро останется неизменным.

Владельцам золотой визы не нужно оставаться в Греции, чтобы сохранить свои визы.

К концу 2021 года в стране было подано 9500 заявок на получение такого места жительства по инвестиционным схемам, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

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