Индонезия вводит «золотые визы» для поощрения иностранных инвесторов — Finance.ua

Индонезия вводит «золотые визы» для поощрения иностранных инвесторов Сегодня 04:33 — Мир

Индонезия вводит «золотые визы» для поощрения иностранных инвесторов

Индонезия вводит схему золотой визы, чтобы привлечь иностранных физических и корпоративных инвесторов в попытке поднять свою национальную экономику.

Об этом идет речь в заявлении министерства юстиции и прав человека страны, передает Reuters.

«Золотая виза предоставляет вид на жительство на длительный период от 5 до 10 лет», — сказал генеральный директор иммиграционной службы Силми Карим.

Пятилетняя виза требует от индивидуальных инвесторов создать компанию стоимостью $2,5 млн, тогда как для 10-летней визы требуются инвестиции в $5 млн.

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К корпоративным инвесторам требования в 10 раз выше. Им нужно инвестировать $25 млн, чтобы получить пятилетние визы для директоров и членов правления, а для 10-летних виз — $50 млн.

К отдельным иностранным инвесторам, не желающим основывать компанию в Индонезии, применяются другие положения. Требования колеблются от $350 до $700 тыс., которые могут быть использованы для приобретения государственных облигаций Индонезии.

Другие страны мира, включая США, Ирландию, Новую Зеландию и Испанию, ввели подобные золотые визы для инвесторов, стремясь привлечь капитал и предпринимателей-резидентов.

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Фінансовий клуб По материалам:

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