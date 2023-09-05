Индонезия вводит «золотые визы» для поощрения иностранных инвесторов — Finance.ua
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Индонезия вводит «золотые визы» для поощрения иностранных инвесторов

Мир
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Индонезия вводит «золотые визы» для поощрения иностранных инвесторов
Индонезия вводит «золотые визы» для поощрения иностранных инвесторов
Индонезия вводит схему золотой визы, чтобы привлечь иностранных физических и корпоративных инвесторов в попытке поднять свою национальную экономику.
Об этом идет речь в заявлении министерства юстиции и прав человека страны, передает Reuters.
«Золотая виза предоставляет вид на жительство на длительный период от 5 до 10 лет», — сказал генеральный директор иммиграционной службы Силми Карим.
Пятилетняя виза требует от индивидуальных инвесторов создать компанию стоимостью $2,5 млн, тогда как для 10-летней визы требуются инвестиции в $5 млн.
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К корпоративным инвесторам требования в 10 раз выше. Им нужно инвестировать $25 млн, чтобы получить пятилетние визы для директоров и членов правления, а для 10-летних виз — $50 млн.
К отдельным иностранным инвесторам, не желающим основывать компанию в Индонезии, применяются другие положения. Требования колеблются от $350 до $700 тыс., которые могут быть использованы для приобретения государственных облигаций Индонезии.
Другие страны мира, включая США, Ирландию, Новую Зеландию и Испанию, ввели подобные золотые визы для инвесторов, стремясь привлечь капитал и предпринимателей-резидентов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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