Не только Венгрия: какие страны продолжают выдавать больше всего виз россиянам — Finance.ua
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Не только Венгрия: какие страны продолжают выдавать больше всего виз россиянам

Мир
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Из-за российского вторжения в Украину россиянам стало сложнее получить шенгенские визы во многие страны, в отдельные — вообще невозможно. Туристам в рф посоветовали обращаться в консульство Венгрии.
Между тем статистика отказов россиянам в выдаче шенгенских виз ниже в других странах ЕС, сообщает schengenvisainfo.com.
Российским туристам недавно порекомендовали обращаться за шенгенскими визами в Венгрию, чтобы иметь возможность путешествовать в другие страны Европы. Между тем статистика Шенгенской зоны свидетельствует, что в 2022 году и другие страны одобряли большую часть визовых заявок от граждан рф.
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В частности, консульства Испании одобрили 92,5% заявок на шенгенские визы россиянам (154 450 из 166 893). В то время как Венгрия одобрила 90,9% из 27 595 поданных заявок. Также Финляндия одобрила 93,4% заявок россиян (105 323 из общего количества заявлений 112 737).
В то же время меньше всего отказов в выдаче шенгенских виз выдали также другие страны, среди которых Венгрия только на восьмом месте (в то же время на третьем по количеству заявок). В частности, Польша одобрила 98,4% заявок — отказали только 25 людям из 2208. Также высокий процент одобрения заявок россиян на поездку в Шенген был у таких стран:
  • Литва — 96,1%;
  • Нидерланды — 94%;
  • Латвия — 93,3%.
Европейские страны ввели санкции против россии с целью прекращения военной агрессии. В результате российские граждане могут по пальцам одной руки перечесть европейские направления, куда они могут поехать без препятствий.
По материалам:
РБК-Україна
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