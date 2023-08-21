российский Ситибанк прекращает прием и покупку долларов и евро в кассах — Finance.ua

российский Ситибанк прекращает прием и покупку долларов и евро в кассах
С 22 августа 2023 года российский Ситибанк прекращает прием и покупку валюты — долларов США и евро — в кассах банка.
Как сообщили в пресс-службе банка, соответствующие изменения вносятся в тарифы для пакетов банковских услуг, передает российское финансовое издание FrankMedia.
Ранее российский Ситибанк уже ввел комиссию 5% за внесение наличных долларов США и евро через кассы банка в отделениях на текущие и сберегательные счета.
Тогда же стало известно, что с 19 августа банк прекращает все виды переводов в рублях и иностранной валюте через систему автоматического банковского обслуживания CitiPhone (IVR), а с 15 августа закрывает возможность зачисления средств на текущие и сберегательные счета посредством почтового перевода через отделения «Почты россии».
Читайте также: Что происходит с рублем: тенденции, перспективы
Напомним, с 1 сентября российский Райффайзен Банк вводит комиссию 50% за входящие переводы в долларах из других банков.
Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸
Поделиться новостью