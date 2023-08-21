российский Ситибанк прекращает прием и покупку долларов и евро в кассах — Finance.ua

российский Ситибанк прекращает прием и покупку долларов и евро в кассах Сегодня 16:45 — Валюта

российский Ситибанк прекращает прием и покупку долларов и евро в кассах

С 22 августа 2023 года российский Ситибанк прекращает прием и покупку валюты — долларов США и евро — в кассах банка.

Как сообщили в пресс-службе банка, соответствующие изменения вносятся в тарифы для пакетов банковских услуг, передает российское финансовое издание FrankMedia.

Ранее российский Ситибанк уже ввел комиссию 5% за внесение наличных долларов США и евро через кассы банка в отделениях на текущие и сберегательные счета.

Тогда же стало известно, что с 19 августа банк прекращает все виды переводов в рублях и иностранной валюте через систему автоматического банковского обслуживания CitiPhone (IVR), а с 15 августа закрывает возможность зачисления средств на текущие и сберегательные счета посредством почтового перевода через отделения «Почты россии».

Напомним, с 1 сентября российский Райффайзен Банк вводит комиссию 50% за входящие переводы в долларах из других банков.

Фінансовий клуб По материалам:

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