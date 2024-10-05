Испания будет платить за переезд в живописную долину Амброз, однако есть условия — Finance.ua

Испания будет платить за переезд в живописную долину Амброз, однако есть условия Сегодня 13:13 — Мир

Испания будет платить за переезд в живописную долину Амброз, однако есть условия, Фото: depositphotos

Испанские власти запустили программу «Живи в Амброзе», в рамках которой людям готовы компенсировать расходы на жилье, землю и другие нужды.

Об этом сообщает The Sun.

Что следует знать о переезде

Испания планирует возродить долину Амброз. Она расположена в горах. Добраться туда из Мадрида можно за 3 часа.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

В крупнейшей деревне региона — Эрвас — проживает менее 4 тысяч человек. Между тем, некоторые населенные пункты муниципалитета насчитывают всего лишь 200 человек.

Фото: Unsplash

В настоящее время переехать в долину Амброз предлагают около 200 людям, которые выделят по 16 тысяч долларов за переезд.

Условия

В то же время, чтобы получить эти деньги, придется прожить на территории региона не менее 2 лет. Ожидается, что люди будут работать дистанционно.

«Привлечение высококвалифицированных специалистов с высокими доходами будет оказывать очень положительное влияние на нашу экономику. Это будет способствовать росту потребления, обогатит нашу землю талантами, расширит возможности», — говорится в сообщении.

Чтобы поселиться в долине Амброз, люди должны иметь право легально проживать на территории ЕС и работать в технологической сфере.

Телеканал 24 По материалам:

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