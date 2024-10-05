Испания будет платить за переезд в живописную долину Амброз, однако есть условия — Finance.ua
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Испания будет платить за переезд в живописную долину Амброз, однако есть условия

Мир
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Испания будет платить за переезд в живописную долину Амброз, однако есть условия
Испания будет платить за переезд в живописную долину Амброз, однако есть условия, Фото: depositphotos
Испанские власти запустили программу «Живи в Амброзе», в рамках которой людям готовы компенсировать расходы на жилье, землю и другие нужды.
Об этом сообщает The Sun.

Что следует знать о переезде

Испания планирует возродить долину Амброз. Она расположена в горах. Добраться туда из Мадрида можно за 3 часа.

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В крупнейшей деревне региона — Эрвас — проживает менее 4 тысяч человек. Между тем, некоторые населенные пункты муниципалитета насчитывают всего лишь 200 человек.
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
В настоящее время переехать в долину Амброз предлагают около 200 людям, которые выделят по 16 тысяч долларов за переезд.

Условия

В то же время, чтобы получить эти деньги, придется прожить на территории региона не менее 2 лет. Ожидается, что люди будут работать дистанционно.
«Привлечение высококвалифицированных специалистов с высокими доходами будет оказывать очень положительное влияние на нашу экономику. Это будет способствовать росту потребления, обогатит нашу землю талантами, расширит возможности», — говорится в сообщении.
Чтобы поселиться в долине Амброз, люди должны иметь право легально проживать на территории ЕС и работать в технологической сфере.
По материалам:
Телеканал 24
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