Испания усиливает борьбу с окупасами — Finance.ua

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Испания усиливает борьбу с окупасами

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Испания усиливает борьбу с окупасами
Испания усиливает борьбу с окупасами
Испания усиливает борьбу с окупасами. Принят закон о выселении в скором времени.
Так, конгресс Испании поддержал новый законопроект, который упрощает процедуру выселения незаконных поселенцев, известных как окупас.
Об этом пишут СМИ Испании.

Что изменится?

Суды будут проводиться в ускоренном режиме;
  • Процедура выселения сократится до двух недель;
  • Закон может касаться даже тех, кто проживает с детьми.
Законопроект поддержали несколько партий, включая Народную партию (PP). Следующий шаг — голосование в Сенате.
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Напомним, окупасы — это люди, которые вселяются в пустые помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья.
Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости.
По официальным данным, в Испании зафиксировано 15 289 случаев захвата жилья.

Где больше всего

После Барселоны самые высокие показатели в Мадриде (1516 случаев) и Валенсии (828 случаев).

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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