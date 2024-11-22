Испания усиливает борьбу с окупасами — Finance.ua

Испания усиливает борьбу с окупасами Сегодня 18:00

Испания усиливает борьбу с окупасами

Испания усиливает борьбу с окупасами. Принят закон о выселении в скором времени.

Так, конгресс Испании поддержал новый законопроект, который упрощает процедуру выселения незаконных поселенцев, известных как окупас.

Об этом пишут СМИ Испании.

Что изменится?

Суды будут проводиться в ускоренном режиме;

Процедура выселения сократится до двух недель;

Закон может касаться даже тех, кто проживает с детьми.

Законопроект поддержали несколько партий, включая Народную партию (PP). Следующий шаг — голосование в Сенате.

Напомним, окупасы — это люди, которые вселяются в пустые помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья.

Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости.

По официальным данным, в Испании зафиксировано 15 289 случаев захвата жилья.

Где больше всего

После Барселоны самые высокие показатели в Мадриде (1516 случаев) и Валенсии (828 случаев).

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