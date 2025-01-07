В Испании отменяют «золотые визы» с апреля 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Испании отменяют «золотые визы» с апреля 2025 года

95
В Испании отменяют «золотые визы» с апреля 2025 года
В Испании отменяют «золотые визы» с апреля 2025 года
Программа, позволявшая получить вид на жительство в обмен на инвестиции, заканчивает свое существование.
️ Отменена возможность получения резидентства за:
  • Недвижимость: покупка от 500 000 евро.
  • Государственный долг: инвестиции от 2 млн евро.
  • Акции и капитал: вклад от 1 млн евро.
  • Инвестфонды: участие от 1 млн евро.
  • Бизнес проекты: запуск инновационных или важных для экономики проектов.

Что будет со старыми визами?

Рассмотрение старых заявок: все заявки, поданные до апреля 2025 г., будут обработаны по старым правилам.
Продление действующих виз: владельцы уже выданных «золотых виз» смогут продлевать их без изменений.
Программа «золотых виз» принесла Испании миллиарды евро, особенно в сектор недвижимости. Но ее отмена призвана снизить неравенство, вызванное доступностью резиденций через инвестиции.
Ранее мы писали, что спрос на испанскую программу «Золотая виза» растет.
Напомним, в 2013 году в Испании была запущена схема проживания за инвестиции. Она позволяла состоятельным людям из-за пределов ЕС получать вид на жительство, инвестировав более 500 000 евро в недвижимость или определенные виды бизнеса.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Есть всего несколько мест в ЕС, где все еще предлагают «золотые» паспорта. Одной из таких стран является Мальта. Здесь минимальная сумма инвестиций начинается от 690 000 евро и предлагает гражданство на срок от 12 до 36 месяцев. т получение ВНЖ за инвестиции в этих странах.
  • Венгрия объявила о планах возобновить свою систему «золотой визы» 1 июля 2024 г. после того, как она была отменена еще в 2017 году.
  • Италия является еще одним популярным направлением для тех, кто хочет получить жилье за ​​инвестиции. Ее золотая виза, введенная в 2017 году, предоставляет гражданам стран, не входящих в ЕС, разрешение на проживание в течение 2 лет в обмен на инвестиции в Италию.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.