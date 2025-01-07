В Испании отменяют «золотые визы» с апреля 2025 года — Finance.ua

В Испании отменяют «золотые визы» с апреля 2025 года Сегодня 17:33

В Испании отменяют «золотые визы» с апреля 2025 года

Программа, позволявшая получить вид на жительство в обмен на инвестиции, заканчивает свое существование.

️ Отменена возможность получения резидентства за:

Недвижимость: покупка от 500 000 евро.

Государственный долг: инвестиции от 2 млн евро.

Акции и капитал: вклад от 1 млн евро.

Инвестфонды: участие от 1 млн евро.

Бизнес проекты: запуск инновационных или важных для экономики проектов.

Что будет со старыми визами?

Рассмотрение старых заявок: все заявки, поданные до апреля 2025 г., будут обработаны по старым правилам.

Продление действующих виз: владельцы уже выданных «золотых виз» смогут продлевать их без изменений.

Программа «золотых виз» принесла Испании миллиарды евро, особенно в сектор недвижимости. Но ее отмена призвана снизить неравенство, вызванное доступностью резиденций через инвестиции.

Ранее мы писали , что спрос на испанскую программу «Золотая виза» растет.

Напомним, в 2013 году в Испании была запущена схема проживания за инвестиции. Она позволяла состоятельным людям из-за пределов ЕС получать вид на жительство, инвестировав более 500 000 евро в недвижимость или определенные виды бизнеса.

Справка Finance.ua:

Есть всего несколько мест в ЕС, где все еще предлагают «золотые» паспорта. Одной из таких стран является Мальта. Здесь минимальная сумма инвестиций начинается от 690 000 евро и предлагает гражданство на срок от 12 до 36 месяцев. т получение ВНЖ за инвестиции в этих странах.

Венгрия объявила о планах возобновить свою систему «золотой визы» 1 июля 2024 г. после того, как она была отменена еще в 2017 году.

Италия является еще одним популярным направлением для тех, кто хочет получить жилье за ​​инвестиции. Ее золотая виза, введенная в 2017 году, предоставляет гражданам стран, не входящих в ЕС, разрешение на проживание в течение 2 лет в обмен на инвестиции в Италию.

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