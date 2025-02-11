Женщины в Испании зарабатывают на 4856 евро меньше, чем мужчины (причины) — Finance.ua
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Женщины в Испании зарабатывают на 4856 евро меньше, чем мужчины (причины)

Личные финансы
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Женщины в Испании зарабатывают на 4856 евро меньше, чем мужчины (причины)
Женщины в Испании зарабатывают на 4856 евро меньше, чем мужчины (причины)
Согласно отчету профсоюза CC. OO в Испании, в 2023 году средняя годовая зарплата мужчин в Испании составила 29 615 евро, тогда как женщины получали 24 758 евро, что на 19,6% меньше. Об этом пишут СМИ Испании.
То есть женщины в Испании зарабатывают на 4856 евро в год меньше мужчин.
В некоторых секторах, таких как администрация, наука, медицина и финансы разрыв в доходах достигает 30%.

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Причины

Основная причина — неравномерное распределение семейных обязанностей: женщины в 11 раз чаще работают неполный день, что ограничивает их карьерные возможности.
Несмотря на социальные реформы, за последние 10 лет разрыв сократился всего на 10%.
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По оценкам экспертов, без дополнительных законодательных изменений на его полное устранение понадобится еще не менее 20 лет.
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Напомним, в пятерку популярнейших среди украинцев стран Европы входит Испания. Сюда выехали более 200 тысяч украинцев.
Мигранты выбирают эту страну за выгодную экономику и высокие зарплаты. Значение при выборе имеют благоприятные климатические условия, живописная местность и дружелюбные жители. К тому же, Испания продолжает принимать украинских беженцев и предоставлять им статус временной защиты до марта 2025 года.

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По данным Numbeo, однокомнатную квартиру в Испании можно арендовать по цене от 700 до 950 евро. За трехкомнатную нужно заплатить около 1100−1500 евро. Но цена здесь зависит от многих факторов: региона Испании, города или села, района и многих других аспектов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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