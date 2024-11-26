Контроль рынка аренды в Испании: какие новые правила — Finance.ua

Контроль рынка аренды в Испании: какие новые правила Сегодня 20:02 — Недвижимость

Контроль рынка аренды в Испании: какие новые правила

В Испании внедряются новые меры по регулированию рынка аренды жилья, направленные на снижение цен и защиту арендаторов.

Об этом пишут СМИ Испании.

Читайте также Испания усиливает борьбу с окупасами

В Каталонии ограничения на аренду распространены на 271 муниципалитет, однако, хотя цены снизились на 5%.

В Барселоне количество арендных договоров упало на 17,2%.

В Стране Басков, в частности в Сан-Себастьяне, цены достигли рекордных 17,9 €/м², а доступное жилье сократилось на 22%.

В Наварре, в Памплоне цены выросли до 11,1 €/м², а спрос увеличился на 71%.

Основные изменения

Рост арендной платы ограничивается до 3% в 2024 году.

Автоматическая пролонгация договоров на 3 года для защиты арендаторов.

Налоговые льготы для владельцев, которые снижают цены или инвестируют в улучшение жилья.

В то же время, остается проблема баланса между защитой арендаторов и стимулированием собственников.

Ранее мы писали , что Испания усиливает борьбу с окупасами.

Так, конгресс Испании поддержал новый законопроект, упрощающий процедуру выселения незаконных поселенцев, известных как окупасы.

Что изменится?

Суды будут проводиться в ускоренном режиме;

Процедура выселения сократится до двух недель;

Закон может касаться даже те, кто проживает с детьми.

По официальным данным, в Испании зафиксировано 15 289 случаев захвата жилья. После Барселоны самые высокие показатели в Мадриде (1516 случаев) и Валенсии (828 случаев).

Справка Finance.ua:

С 1 января 2024 года уровень минимальной зарплаты в Испании составляет 37,8 евро (1 650,4 грн) в день или 1 134 евро (49 511,9 грн) в месяц. При этом работники, работающие почасово, должны получать минимум 8,87 евро (387,3 грн) за каждый отработанный час.

По сравнению с другими странами ЕС это значительно меньше, хотя и демонстрирует стабильный рост за последние несколько лет.

Испания считается одной из стран, где наибольшее повышение минимальных зарплат произошло в 2023 году — на 5%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.