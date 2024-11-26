Контроль рынка аренды в Испании: какие новые правила — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Контроль рынка аренды в Испании: какие новые правила

Недвижимость
13
Контроль рынка аренды в Испании: какие новые правила
Контроль рынка аренды в Испании: какие новые правила
В Испании внедряются новые меры по регулированию рынка аренды жилья, направленные на снижение цен и защиту арендаторов.
Об этом пишут СМИ Испании.
Читайте также
В Каталонии ограничения на аренду распространены на 271 муниципалитет, однако, хотя цены снизились на 5%.
В Барселоне количество арендных договоров упало на 17,2%.
В Стране Басков, в частности в Сан-Себастьяне, цены достигли рекордных 17,9 €/м², а доступное жилье сократилось на 22%.
В Наварре, в Памплоне цены выросли до 11,1 €/м², а спрос увеличился на 71%.

Основные изменения

  • Рост арендной платы ограничивается до 3% в 2024 году.
  • Автоматическая пролонгация договоров на 3 года для защиты арендаторов.
  • Налоговые льготы для владельцев, которые снижают цены или инвестируют в улучшение жилья.
В то же время, остается проблема баланса между защитой арендаторов и стимулированием собственников.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что Испания усиливает борьбу с окупасами.
Так, конгресс Испании поддержал новый законопроект, упрощающий процедуру выселения незаконных поселенцев, известных как окупасы.

Что изменится?

Суды будут проводиться в ускоренном режиме;
  • Процедура выселения сократится до двух недель;
  • Закон может касаться даже те, кто проживает с детьми.
По официальным данным, в Испании зафиксировано 15 289 случаев захвата жилья. После Барселоны самые высокие показатели в Мадриде (1516 случаев) и Валенсии (828 случаев).

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2024 года уровень минимальной зарплаты в Испании составляет 37,8 евро (1 650,4 грн) в день или 1 134 евро (49 511,9 грн) в месяц. При этом работники, работающие почасово, должны получать минимум 8,87 евро (387,3 грн) за каждый отработанный час.
  • По сравнению с другими странами ЕС это значительно меньше, хотя и демонстрирует стабильный рост за последние несколько лет.
  • Испания считается одной из стран, где наибольшее повышение минимальных зарплат произошло в 2023 году — на 5%.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.