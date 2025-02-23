Количество украинских беженцев за границей возросло на 300 тысяч за год — данные ЦЭС Сегодня 12:08

Количество украинских беженцев за границей возросло на 300 тысяч за год — данные ЦЭС

По состоянию на ноябрь 2024 года за границей в результате войны находилось 5,2 млн украинцев. Это на 300 тыс. человек больше, чем было в январе 2024 года.

Об этом сообщили в Центре экономической стратегии.

География перемещений

Отмечается, что 3,7 млн из них покинули Украину через западные границы.

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В то же время через территорию россии или беларуси в Европу выехало около 239 тыс. украинцев (0,2 млн). Еще 1,3 млн украинцев, по данным ООН, стали беженцами в россии или беларуси.

Кто выехал

По данным Евростата, больше всего украинских беженцев в Германии (27%) и Польше (23%).

Подавляющее большинство беженцев — это женщины (больше всего в возрасте 35−44 лет) и дети. С января 2024 г. значительно возросла доля взрослых мужчин за рубежом.

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По словам соавтора исследования и старшей экономистки ЦЭС Дарьи Михайлишиной, хотя относительное большинство (44%) все еще составляют взрослые женщины, доля взрослых мужчин по состоянию на декабрь достигла 27%, увеличившись на 9 п.п. по сравнению с январем 2024 года.

Какое количество беженцев планирует вернуться

В ЦЭС сообщают, что все меньше украинцев планируют возвращаться, сейчас на это готовы 43% украинских беженцев. Ранее эта доля составила 52% (январь 2024 года) и 74% (декабрь 2022 года).

По оценкам, даже после завершения войны за границей могут остаться от 1,7 до 2,7 млн ​​украинцев. Это существенно повлияет на экономику, которая может ежегодно терять от 5,1% до 7,8% ВВП.

Что влияет на решение вернуться

Для большинства украинских беженцев (53%) стимулом вернуться является полное окончание войны с возобновлением авиасообщения.

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Другими весомыми факторами являются: более высокий, чем сейчас, уровень жизни в Украине (например, в образовании, медицине, борьбе с коррупцией и т. п. ) — 46%; возможность найти хорошо оплачиваемую работу — 33%; прекращение боевых действий и воздушных ударов по городу, в который планируется вернуться — 31%; прекращение боевых действий в родном регионе — 24%.

Чтобы содействовать возвращению, эксперты ЦЭС рекомендуют правительству:

способствовать свободе передвижения в ЕС на равных условиях с гражданами Евросоюза;

развивать сотрудничество с европейскими странами для возвращения граждан после войны;

оказывать помощь людям из пострадавших и оккупированных регионов во время восстановления;

увеличить ресурсы на коммуникацию с украинцами за границей через дипломатические миссии;

Напомним, по словам вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Украины Алексея Чернышева, добровольный возврат украинских беженцев при безопасности в стране может стать одним из способов преодоления дефицита рабочей силы.

Он также отметил , что после завершения полномасштабного российского вторжения в Украину может вернуться около трети беженцев.

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