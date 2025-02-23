Количество украинских беженцев за границей возросло на 300 тысяч за год — данные ЦЭС
По состоянию на ноябрь 2024 года за границей в результате войны находилось 5,2 млн украинцев. Это на 300 тыс. человек больше, чем было в январе 2024 года.
Об этом сообщили в Центре экономической стратегии.
География перемещений
Отмечается, что 3,7 млн из них покинули Украину через западные границы.
В то же время через территорию россии или беларуси в Европу выехало около 239 тыс. украинцев (0,2 млн). Еще 1,3 млн украинцев, по данным ООН, стали беженцами в россии или беларуси.
Кто выехал
По данным Евростата, больше всего украинских беженцев в Германии (27%) и Польше (23%).
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Подавляющее большинство беженцев — это женщины (больше всего в возрасте 35−44 лет) и дети. С января 2024 г. значительно возросла доля взрослых мужчин за рубежом.
По словам соавтора исследования и старшей экономистки ЦЭС Дарьи Михайлишиной, хотя относительное большинство (44%) все еще составляют взрослые женщины, доля взрослых мужчин по состоянию на декабрь достигла 27%, увеличившись на 9 п.п. по сравнению с январем 2024 года.
Какое количество беженцев планирует вернуться
В ЦЭС сообщают, что все меньше украинцев планируют возвращаться, сейчас на это готовы 43% украинских беженцев. Ранее эта доля составила 52% (январь 2024 года) и 74% (декабрь 2022 года).
По оценкам, даже после завершения войны за границей могут остаться от 1,7 до 2,7 млн украинцев. Это существенно повлияет на экономику, которая может ежегодно терять от 5,1% до 7,8% ВВП.
Что влияет на решение вернуться
Для большинства украинских беженцев (53%) стимулом вернуться является полное окончание войны с возобновлением авиасообщения.
Другими весомыми факторами являются: более высокий, чем сейчас, уровень жизни в Украине (например, в образовании, медицине, борьбе с коррупцией
и т. п.) — 46%; возможность найти хорошо оплачиваемую работу — 33%; прекращение боевых действий и воздушных ударов по городу, в который планируется вернуться — 31%; прекращение боевых действий в родном регионе — 24%.
Чтобы содействовать возвращению, эксперты ЦЭС рекомендуют правительству:
- способствовать свободе передвижения в ЕС на равных условиях с гражданами Евросоюза;
- развивать сотрудничество с европейскими странами для возвращения граждан после войны;
- оказывать помощь людям из пострадавших и оккупированных регионов во время восстановления;
- увеличить ресурсы на коммуникацию с украинцами за границей через дипломатические миссии;
Напомним, по словам вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Украины Алексея Чернышева, добровольный возврат украинских беженцев при безопасности в стране может стать одним из способов преодоления дефицита рабочей силы.
Он также отметил, что после завершения полномасштабного российского вторжения в Украину может вернуться около трети беженцев.
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