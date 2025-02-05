Европейский суд принял решение о беженцах в Нидерландах — Finance.ua

Европейский суд принял решение о беженцах в Нидерландах
Европейский суд признал допустимым требование об интеграции для лиц, получивших в Нидерландах статус беженца, в то же время штрафы в случае несдачи интеграционного экзамена могут быть наложены только в исключительных случаях.
Об этом сообщается на сайте нидерландского правительства.
Как отмечается, Государственный совет Нидерландов в марте 2023 года обратился в Европейский суд по вопросам интеграционной политики страны в рамках закона об интеграции 2013 года (Wi2013). В соответствии с ним лица со статусом беженца могут быть оштрафованы, если не завершат интеграционный процесс в пределах определенного законом срока 3 года. Им также предстоит вернуть часть ссуды, которую они получили для оплаты расходов на интеграцию.
Читайте также
Европейский суд постановил, что «введение требования по интеграции допускается».
«О штрафах для этих лиц за несвоевременное завершение процесса интеграции суд заявляет: «штраф может быть наложен только в исключительных случаях», — говорится в сообщении.
В частности, штраф возможен в случае, если человек не приложил никаких усилий для интеграции.
Суд также признал, что по закону об интеграции 2013 года лица со статусом беженца должны вернуть часть ссуды, которую они получили на оплату расходов на интеграционные курсы и экзамены, если они не завершат процесс интеграции вовремя.
Сообщается, что Министерство социальных дел Нидерландов приостановило наложение штрафов и возврат ссуд, а Министерство юстиции и безопасности Нидерландов изучает возможные последствия решения для политики интеграции.
Муниципалитеты играют ключевую роль в интеграции, обеспечивая языковые курсы и поддержку.
Окончательное решение о влиянии этого решения Европейского суда на действующее законодательство будет приниматься Государственным советом. Он также должен принять решение по конкретному делу человека, который обжаловал штраф, и возврат ссуды, что и стало причиной обращения в Европейский суд.
В Нидерландах на сегодняшний день более 18 тысяч человек со статусом беженца обязаны пройти интеграцию по закону Wi2013.
Поделиться новостью