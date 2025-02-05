Европейский суд принял решение о беженцах в Нидерландах — Finance.ua

Европейский суд принял решение о беженцах в Нидерландах Сегодня 17:50 — Личные финансы

Европейский суд принял решение о беженцах в Нидерландах

Европейский суд признал допустимым требование об интеграции для лиц, получивших в Нидерландах статус беженца, в то же время штрафы в случае несдачи интеграционного экзамена могут быть наложены только в исключительных случаях.

Об этом сообщается на сайте нидерландского правительства.

Как отмечается, Государственный совет Нидерландов в марте 2023 года обратился в Европейский суд по вопросам интеграционной политики страны в рамках закона об интеграции 2013 года (Wi2013). В соответствии с ним лица со статусом беженца могут быть оштрафованы, если не завершат интеграционный процесс в пределах определенного законом срока 3 года. Им также предстоит вернуть часть ссуды, которую они получили для оплаты расходов на интеграцию.

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Европейский суд постановил, что «введение требования по интеграции допускается».

«О штрафах для этих лиц за несвоевременное завершение процесса интеграции суд заявляет: «штраф может быть наложен только в исключительных случаях», — говорится в сообщении.

В частности, штраф возможен в случае, если человек не приложил никаких усилий для интеграции.

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Суд также признал, что по закону об интеграции 2013 года лица со статусом беженца должны вернуть часть ссуды, которую они получили на оплату расходов на интеграционные курсы и экзамены, если они не завершат процесс интеграции вовремя.

Сообщается, что Министерство социальных дел Нидерландов приостановило наложение штрафов и возврат ссуд, а Министерство юстиции и безопасности Нидерландов изучает возможные последствия решения для политики интеграции.

Муниципалитеты играют ключевую роль в интеграции, обеспечивая языковые курсы и поддержку.

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Окончательное решение о влиянии этого решения Европейского суда на действующее законодательство будет приниматься Государственным советом. Он также должен принять решение по конкретному делу человека, который обжаловал штраф, и возврат ссуды, что и стало причиной обращения в Европейский суд.

В Нидерландах на сегодняшний день более 18 тысяч человек со статусом беженца обязаны пройти интеграцию по закону Wi2013.

Укрінформ По материалам:

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